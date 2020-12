Trumpova vlada je usmrtila več Američanov kot vse zvezne države skupaj

To je tudi več usmrtitev, kot so jih v letošnjem letu izvedle posamezne zvezne države, ki še imajo smrtno kazen. Te so namreč letos skupaj usmrtile sedem zapornikov – tri zvezna država Teksas, po enega pa še zvezne države Georgia, Tennessee, Alabama in Missouri.

Do 20. januarja, ko bo prisegel novoizvoljeni predsednik Joseph Biden, ki se zavzema za odpravo smrtne kazni, pa so na sporedu še tri usmrtitve na zvezni ravni. Če bodo vse izvedene, to pomeni, da se bo Trump s 13 usmrtitvami (v mandatu in letu) v zgodovino zapisal kot ameriški predsednik, pod katerim je bilo največ zveznih usmrtitev v novejši zgodovini (če odštejemo vojaške usmrtitve v času Franklina D. Roosevelta leta 1942). Oziroma, to je toliko, ko je bilo vseh zveznih usmrtitev med leti 1950 in 1963 (če odštejemo vojaške usmrtitve), ali pa med leti 1963 in 2020.

Letošnja "usmrtitvena mrzlica" ameriške vlade odstopa od siceršnjega trenda upadanja te prakse v ZDA v zadnjih desetletjih. Zaradi pandemije so tudi posamezne zvezne države letos izvedle manj usmrtitev kot v preteklih letih, zato toliko bolj bode v oči, da pa so jih imele zvezne oblasti na sporedu precej več kot v minulih letih. Pravzaprav je bila pred letošnjim letom zadnja zvezna usmrtitev leta 2003.

Trumpova administracija pa si je pri tem privoščila še eno izjemo: po 130 letih se je namreč zgodilo, da se je stara vlada odločila, da nadaljuje z izvajanjem zveznih usmrtitev sredi prehodnega obdobja med eno in drugo administracijo. Od volitev so namreč izvedli še tri zvezne usmrtitve. V preteklosti so aktualni predsedniki običajno v tem času odstopili od izvajanja smrtnih kazni in to delo prepustili svojemu nasledniku.