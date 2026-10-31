Trumpova vlada odobrila prodajo 500 raket patriot Ukrajini

Ukrajina bo nakup financirala s prispevki Kanade, Nemčije in Norveške prek ameriškega programa JUMPSTART ter s posojilom EU za podporo Ukrajini. Glavni izvajalec prodaje bo ameriško podjetje Lockheed Martin, je poročala televizija CNN.

State Department je v obvestilu kongresu, ki mora zadevo še pregledati, navedel, da je ukrajinska vlada zaprosila za nakup 500 raket patriot in pripadajočih delov. Po navedbah State Departmenta bo prodaja izboljšala sposobnost Ukrajine za spopadanje s sedanjimi in prihodnjimi grožnjami ter okrepila njeno integrirano zračno in protiraketno obrambo.

Kljub odobritvi pa ostaja odprto vprašanje, kdaj bodo rakete dejansko prispele v Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petek na omrežju X opozoril, da bi se dobave lahko začele šele čez nekaj let. ZDA je pozval, naj skupaj z evropskimi zaveznicami poiščejo rešitev za obdobje, ko Ukrajina nujno potrebuje prestreznike.