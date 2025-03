Trumpova vlada prekinila deportacije priseljencev z vojaškimi letali

Ministrstvo za obrambo ZDA je izračunalo, da ura poleta s transportnim letalom C-130 stane skoraj 21.000 dolarjev (19.400 evrov), kar za pot na Guantanamo in nazaj pomeni do 250.000 dolarjev (231.000 evrov), kar je do 27.000 dolarjev (25.000 evrov) za enega deportiranega priseljenca, poroča NBC.

Trumpova vlada je doslej izvedla okrog 30 deportacijskih letov z letali C-17, katerega ura poleta stane 28.500 dolarjev (26.400 evorv), in okrog 12 z letali C-130. Šlo je za polete med drugim v Indijo, Gvatemalo, Ekvador, Peru, Honduras, Panamo in Guantanamo. Trije poleti v Indijo in nazaj so stali vsak po tri milijone dolarjev (2,78 milijona evorv), poroča Wall Street Journal.

Medtem pa polet z najetimi letali Službe za priseljevanje in carine (ICE) stane na uro 8500 dolarjev (7868 evrov), poroča časnik.

Trumpova vlada je januarja začela za deportacije uporabljati vojaška letala, kar naj bi bilo sporočilo Američanom in priseljencem, da resno misli z novo ostro politiko.

Odmevni so bili tudi poleti v Guantanamo, kamor je vlada poslala dodatnih 1000 vojakov, Pentagon pa je sedaj začel razprave o tem, da bi jih bilo pametno poklicati nazaj, ker Guantanamo ne ustreza standardom za pridržanje migrantov. Med drugim zaporniški objekti nimajo pitne vode niti klimatskih naprav.

Pentagon in ministrstvo za domovinsko varnost nimata izdelanih načrtov za selitev 30.000 ljudi v Guantanamo, kamor so doslej prepeljali manj kot 200 ljudi iz držav Latinske Amerike, ki so jih že sprejele nazaj.

Vojaki prav tako po zakonu ne smejo imeti stikov s pridržanimi migranti, ICE pa nima na voljo dovolj agentov za dodatno delo, poroča NBC.