Trumpova vlada ustavila postopke za izdajo viz tujim študentom

Pogovori s študenti v tujini pred pridobitvijo vize so za zdaj ustavljeni, ker vlada pripravlja nove postopke, med njimi obvezno preverjanje objav na družbenih omrežjih tistih, ki želijo vizo. O preverjanju objav pred vstopom v ZDA na letališčih so doslej ameriški mediji že poročali in odmevalo je nekaj primerov, ko so zaradi tega potnikom zavrnili vstop v ZDA.