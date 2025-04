Trumpova 'vojna' s Kitajsko: Velika Nvidia ob 5,5 milijarde?

Kot poroča BBC , to pomeni, da bo velikan za proizvodnjo čipov, ki je bil v središču razcveta umetne inteligence, zdaj potreboval licence za izvoz svojega čipa H20 AI na Kitajsko, ki je bil eden njegovih najbolj priljubljenih. Pravila prihajajo sredi stopnjujoče se trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko, pri čemer obe državi druga drugi uvajata visoke trgovinske tarife za različno blago.

Delnice Nvidie so ob tem padle za skoraj šest odstotkov. Tehnološki velikan je sporočil, da so jim zvezni uradniki povedali, da bo zahteva po licenci veljala za nedoločen čas: "Kot so pojasnili, zahteva po licenci naslavlja tveganje, da bi se ti izdelki lahko uporabljali ali preusmerili v superračunalnik na Kitajskem," so sporočili iz Nvidie.

Marc Einstein iz svetovalne družbe Counterpoint Research je za BBC ocenil, da čeprav gre za veliko denarja, je to nekaj, kar Nvidia lahko prenese: "Toda kot smo videli v zadnjih nekaj dneh in tednih, je to morda v veliki meri pogajalska taktika. Ne bi me presenetilo, če bi v bližnji prihodnosti opazili nekatere izjeme ali spremembe tarifne politike, glede na to, da to ne vpliva samo na Nvidio, ampak na celoten ameriški polprevodniški ekosistem."