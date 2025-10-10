Svetli način
Trump naj bi hitel doseči mir, ker si je želel Nobelove nagrade

Oslo, 10. 10. 2025 12.27 | Posodobljeno pred 36 minutami

D. S.
Vneto prizadevanje ameriškega predsednika za prejem Nobelove nagrade naj bi bilo ključni motivator pri ameriškem posredovanju mirovnih sporazumov v Ukrajini in Gazi. Nobelova nagrada za mir ali katera koli nagrada ali odlikovanje še nikoli ni bila tako pomembna za ameriškega predsednika in njegovo zunanjo politiko.

Od vrnitve v Belo hišo je bil pritisk Donalda Trumpa na Inštitut za mirovne raziskave v Oslu na Norveškem vse večji.

Ko je prišla novica o prelomnem mirovnem sporazumu, ki bi lahko končal vojno v Gazi med Izraelom in Hamasom, so se njegovi zavezniki v zadnjem poskusu oglasili v oddajah, da bi mu priskrbeli nagrado, ki si jo odkrito želi že leta.

"Vsi govorijo o tem: 'Ali bo dobil Nobelovo nagrado za mir," je v četrtek zjutraj na Fox News dejal Brian Mast, republikanski kongresnik iz Floride. "Tisti ... akademiki in elite, ki sedijo na Norveškem, ta odbor ljudi, ki o tem odloča, morajo predsedniku Trumpu podeliti Nobelovo nagrado za mir," je še dejal.

Kmalu je Eylon Levy, nekdanji tiskovni predstavnik izraelske vlade, stopil pred kamero in dejal: "Veste, da se Izraelci zelo malo strinjajo, a danes zjutraj obstaja eno soglasje: predsednik Donald Trump si zasluži Nobelovo nagrado za mir."

V Tel Avivu složni: Donald Trump si zasluži nagrado
V Tel Avivu složni: Donald Trump si zasluži nagrado FOTO: Profimedia

 Trump je odzive spremljal. Nekaj minut pozneje se je ameriški predsednik na svoji platformi Truth Social zahvalil obema.

"Če bi se pisal Obama, bi mi Nobelovo nagrado podelili v 10 sekundah," je Trump dejal lani med predsedniško tekmo.

Časovnica podelitve nagrade je igrala pomembno vlogo pri poskusu doseganja dogovora ta teden, saj so uradniki redno izražali prepričanje, da bodo mirovni sporazum pripravili do petka: istega dne, ko je Nobelov odbor objavil svojo izbiro, kot je poročal Guardian.

Norveški odbor je za AFP sicer povedal, da je imel svoj zadnji sestanek v ponedeljek, dva dni preden je Trump na Truth Social napovedal prvo fazo mirovnega sporazuma.

