Trump naj bi hitel doseči mir, ker si je želel Nobelove nagrade

Od vrnitve v Belo hišo je bil pritisk Donalda Trumpa na Inštitut za mirovne raziskave v Oslu na Norveškem vse večji.

Ko je prišla novica o prelomnem mirovnem sporazumu, ki bi lahko končal vojno v Gazi med Izraelom in Hamasom, so se njegovi zavezniki v zadnjem poskusu oglasili v oddajah, da bi mu priskrbeli nagrado, ki si jo odkrito želi že leta.

"Vsi govorijo o tem: 'Ali bo dobil Nobelovo nagrado za mir," je v četrtek zjutraj na Fox News dejal Brian Mast, republikanski kongresnik iz Floride. "Tisti ... akademiki in elite, ki sedijo na Norveškem, ta odbor ljudi, ki o tem odloča, morajo predsedniku Trumpu podeliti Nobelovo nagrado za mir," je še dejal.

Kmalu je Eylon Levy, nekdanji tiskovni predstavnik izraelske vlade, stopil pred kamero in dejal: "Veste, da se Izraelci zelo malo strinjajo, a danes zjutraj obstaja eno soglasje: predsednik Donald Trump si zasluži Nobelovo nagrado za mir."