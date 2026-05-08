Tujina

Trumpove 10-odstotne carine nezakonite

Washington, 08. 05. 2026 08.34 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
STA M.V.
Donald Trump

Ameriško sodišče za mednarodno trgovino je 10-odstotne splošne carine na ves uvoz v ZDA, ki jih je uvedel ameriški predsednik Donald Trump, v četrtek razglasilo za nezakonite, poročajo ameriški mediji.

Sodišče je ugotovilo, da vlada ni imela utemeljene podlage za uvedbo carin na podlagi 122. člena trgovinskega zakona iz leta 1974. Donald Trump je uvedel 10-odstotne carine po tem zakonu, potem ko je vrhovno sodišče v začetku leta njegove tako imenovane vzajemne carine, ki jih je uvedel aprila lani, prav tako razglasilo za nezakonite.

Sodišče za mednarodno trgovino je vladi naložilo, da 10-odstotne carine takoj ukine in tožnikom vrne, kar jim je doslej pobrala, poroča CNN. Vlado je sicer tožilo nekaj uvoznih podjetij.

Zakon iz leta 1974 Trumpu omogoča začasne carine v višini 15 odstotkov brez odobritve kongresa, če gre za izredne razmere. "Razglasitev, s katero so bile carine uvedene, ne opredeljuje velikih in resnih primanjkljajev v plačilni bilanci ZDA, kot to razume kongres," je odločilo sodišče.

Pričakuje se, da bo vlada vložila pritožbo zoper četrtkovo sodbo, Trump pa je v odzivu novinarjem v četrtek zvečer povedal, da bo pač uvedel druge carine. "Pri sodiščih me nič ne preseneča. Nič me ne preseneča, zato vedno ravnamo drugače. Dobimo eno odločbo in ravnamo drugače," je dejal.

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
08. 05. 2026 09.57
Oranžni Pavliha
Odgovori
0 0
Plemenita plesen
08. 05. 2026 09.42
Ameriko vodi norec z norimi pribočniki.
Odgovori
+4
4 0
Rudar
08. 05. 2026 09.58
Tako kot Rusijo, S. Korejo, Iran, Izrael......
Odgovori
0 0
borjac
08. 05. 2026 09.36
80 letni starec Trump se obnaša kot 7 letni otrok , njegovi ukrepi so kot obnašanje nedoraslega otroka , pa vendar vodi najmočnejšo državo na svetu i z svojimi odločitvami zaj..bava CELI SVET , seveda ima kot vsak 7 letni otrok tudi očeta , katerega uboga , Trumpov očka je Netanjahu.
Odgovori
+4
4 0
Potouceni kramoh
08. 05. 2026 09.15
Gospod se ne razume na zakone odloke in podzakonske akte.Razume pa se na kapital in dobiček.
Odgovori
+4
4 0
jablan
08. 05. 2026 09.00
Trumpl tumpl
Odgovori
+3
5 2
Wolfman
08. 05. 2026 08.44
Tole z Iranom ga bo doltolklo. EU bo ogromno plačevala za napake ZDA, a veste vi to! Sedaj se vam lahko svita, čemu je naše vodstvo EU tako tesno povezano z desno izraelsko vlado!
Odgovori
+3
6 3
Rudar
08. 05. 2026 09.10
EU plačuje za napake odvisnosti od Rusije, kar se tiče energentov in Amerike, kar se tiče obrambe. Zato sta obe državi izkoriščali to odvisnost. Treba se je od obeh totalno odcepit in bo kmalu drrugače. Obe "velesili" imata radi nekaj,kar EU definitivno ima. In to je denar.
Odgovori
+1
4 3
jung
08. 05. 2026 09.51
Rudar......ima denar ja in to FIAT denar,ki se ga tiska sto na uro.
Odgovori
-1
0 1
Rudar
08. 05. 2026 09.57
@jung. Ekonomija ti glih ne gre.
Odgovori
0 0
