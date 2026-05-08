Trumpove 10-odstotne carine nezakonite

Sodišče je ugotovilo, da vlada ni imela utemeljene podlage za uvedbo carin na podlagi 122. člena trgovinskega zakona iz leta 1974. Donald Trump je uvedel 10-odstotne carine po tem zakonu, potem ko je vrhovno sodišče v začetku leta njegove tako imenovane vzajemne carine, ki jih je uvedel aprila lani, prav tako razglasilo za nezakonite.

Sodišče za mednarodno trgovino je vladi naložilo, da 10-odstotne carine takoj ukine in tožnikom vrne, kar jim je doslej pobrala, poroča CNN. Vlado je sicer tožilo nekaj uvoznih podjetij.

Zakon iz leta 1974 Trumpu omogoča začasne carine v višini 15 odstotkov brez odobritve kongresa, če gre za izredne razmere. "Razglasitev, s katero so bile carine uvedene, ne opredeljuje velikih in resnih primanjkljajev v plačilni bilanci ZDA, kot to razume kongres," je odločilo sodišče.

Pričakuje se, da bo vlada vložila pritožbo zoper četrtkovo sodbo, Trump pa je v odzivu novinarjem v četrtek zvečer povedal, da bo pač uvedel druge carine. "Pri sodiščih me nič ne preseneča. Nič me ne preseneča, zato vedno ravnamo drugače. Dobimo eno odločbo in ravnamo drugače," je dejal.