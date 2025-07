'Trumpove' carine: kdo vse še lahko pričakuje pismo?

Trump je v sredo dejal tudi, da bo najverjetneje uvedel 25-odstotne carine na japonski uvoz, ki jih je napovedal v pismu Tokiu pretekli teden. Sklenitve dogovora s to azijsko državo namreč ne pričakuje. Japonske oblasti so medtem danes sporočile, da bo japonski premier Šigeru Išiba v petek gostil ameriškega finančnega ministra Scotta Bessenta. Išiba je ta mesec v televizijskem intervjuju napovedal, da Japonska ne bo zlahka sklepala kompromisov. "Zato je potrebnega nekaj časa in zato je težko," je poudaril. Japonski odposlanec za carine Ryosei Akazawa je od aprila na pogovore z visokimi ameriškimi uradniki, vključno z Bessentom, v ZDA potoval že sedemkrat, a ta srečanja niso privedla do dogovora, zaradi česar so japonska podjetja in potrošniki zaskrbljeni in razočarani.