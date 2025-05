Trumpove carine vendarle veljajo

Trump je grožnjo z uvedbo dragih carin ameriškim uvoznikom za blago iz skoraj vseh drugih držav sveta uporabil kot vzvod v mednarodnih trgovinskih pogovorih, kar bi odločitev trgovinskega sodišča postavila na glavo. Odločitev trgovinskega sodišča ni posegla v nobena pogajanja z glavnimi trgovinskimi partnerji, ki so predvidena v prihodnjih dneh, je sporočila Trumpova administracija.

Visoki uradniki Trumpove administracije so dejali, da jih odločitev trgovinskega sodišča ni odvrnila in da pričakujejo, da bodo bodisi uspeli v pritožbi bodisi uporabili druga predsedniška pooblastila, da bi zagotovili uveljavitev carin.

Pritožbeno sodišče Združenih držav za zvezno okrožje v Washingtonu je sporočilo, da začasno ustavi odločitev nižjega sodišča, da bi preučilo pritožbo vlade in tožnikom v primerih naložilo, naj odgovorijo do 5. junija, administraciji pa do 9. junija.

Zvezno pritožbeno sodišče je včeraj začasno ponovno uvedlo najobsežnejše carine ameriškega predsednika Donalda Trumpa , dan po tem, ko je ameriško trgovinsko sodišče razsodilo, da je Trump prekoračil svoja pooblastila z uvedbo dajatev, in odredilo njihovo takojšnjo blokado.

"Grozljiva odločitev je določala, da bom moral za te carine dobiti odobritev kongresa," je Trump zapisal v četrtek zvečer. "Če bo sprejeta, bo to popolnoma uničilo predsedniško moč – predsedovanje ne bo nikoli več enako! To odločitev pozdravljajo vse države po vsem svetu, razen Združenih držav Amerike."

Številni ameriški trgovinski partnerji so se odzvali previdno. Britanska vlada je dejala, da je odločitev trgovinskega sodišča notranja zadeva ameriške administracije, in opozorila, da je to "le prva faza sodnega postopka". Tako Nemčija kot Evropska komisija sta sporočili, da odločitve ne moreta komentirati.

Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je ugotovitev trgovinskega sodišča "v skladu z dolgoletnim stališčem Kanade", da so carine nezakonite.

Finančni trgi, ki so se zaradi preobratov v Trumpovi kaotični trgovinski vojni močno pretresli, so se na odločitev trgovinskega sodišča odzvali s previdnim optimizmom, čeprav je bila rast delnic včeraj v veliki meri omejena zaradi pričakovanj, da se bo odločitev sodišča soočila s potencialno dolgotrajnim pritožbenim postopkom.

Analitiki so namreč dejali, da ostaja velika negotovost glede prihodnosti Trumpovih carin, ki so podjetja po analizi agencije Reuters stale več kot 34 milijard dolarjev izgubljene prodaje in višjih stroškov.