Trumpovem zetu zelena luč za luksuzni hotel: Srbi rekordno hitro sprejeli zakon

Zakon je postal najhitreje sprejeti zakon v zgodovini, saj se je pojavil v nedeljo, v torek pa je bil že na dnevnem redu seje parlamenta.

Zgradbi, ki sta bili poškodovani med Natovim bombardiranjem leta 1999, sta imeli status kulturnega spomenika. Vlada je ta status odpravila novembra lani, pred tem pa je s Kushnerjevo družbo Affinity Global Development podpisala pogodbo o revitalizaciji te lokacije in zemljišče dala v najem za 99 let.

Projekt je letos zastal, saj je državno tožilstvo uvedlo preiskavo zaradi suma, da so na pristojnem uradu ponaredili predlog sklepa o odvzemu statusa kulturnega spomenika.

Srbske oblasti so kljub pozivom stroke in nasprotovanju javnosti zastoj zaobšle s posebnim zakonom, ki so ga poslanci srbske narodne skupščine sprejeli danes.