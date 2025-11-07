Svetli način
Tujina

Trumpovem zetu zelena luč za luksuzni hotel: Srbi rekordno hitro sprejeli zakon

Beograd, 07. 11. 2025 15.36 | Posodobljeno pred 50 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
7

Srbski parlament je sprejel t. i. lex specialis za kompleks zgradb nekdanjega generalštaba in ministrstva za obrambo v Beogradu. Oblasti želijo z njim omogočiti zetu ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jaredu Kushnerju, da tam zgradi luksuzni hotel, potem ko je projekt zaustavila preiskava državnega tožilstva.

Zakon je postal najhitreje sprejeti zakon v zgodovini, saj se je pojavil v nedeljo, v torek pa je bil že na dnevnem redu seje parlamenta.

Zgradbi, ki sta bili poškodovani med Natovim bombardiranjem leta 1999, sta imeli status kulturnega spomenika. Vlada je ta status odpravila novembra lani, pred tem pa je s Kushnerjevo družbo Affinity Global Development podpisala pogodbo o revitalizaciji te lokacije in zemljišče dala v najem za 99 let.

Projekt je letos zastal, saj je državno tožilstvo uvedlo preiskavo zaradi suma, da so na pristojnem uradu ponaredili predlog sklepa o odvzemu statusa kulturnega spomenika.

Srbske oblasti so kljub pozivom stroke in nasprotovanju javnosti zastoj zaobšle s posebnim zakonom, ki so ga poslanci srbske narodne skupščine sprejeli danes.

Donald Trump in Jared Kushner
Donald Trump in Jared Kushner FOTO: AP

Gre za zakon o posebnih postopkih za izvedbo projekta revitalizacije in razvoja območja v Beogradu med ulicami Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove in Resavske. Po pisanju srbske Nove ekonomije med drugim določa, da se lahko pred izdajo gradbenega dovoljenja za visokogradnje z več kot 30.000 kvadratnimi metri bruto površine na območju prostorskega akta na zahtevo investitorja izda tudi odločba o posebnem gradbenem dovoljenju za izvedbo pripravljalnih del. Dovoljenje izvajalcu omogoča, da razčisti teren, kar pomeni, da bo lahko takoj po njegovi pridobitvi začel rušiti poslopje generalštaba, navaja poslovni portal.

Opozicijska poslanka Biljana Đorđević je za portal N1 Srbija danes izpostavila, da zakon začne veljati dan po sprejetju, tako da objekt lahko začnejo rušiti že naslednji teden, je še dejala.

Kushnerjevo podjetje namerava na lokaciji zgraditi luksuzen hotel s poslovnimi prostori in več kot 1500 stanovanjskimi enotami. Zavezalo se je tudi, da bo tam zgradilo spominski kompleks, posvečen vsem žrtvam Natovega bombardiranja leta 1999.

srbija trump hotel
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tvojamat420
07. 11. 2025 16.35
Vuckotu so poslali pat kil poli pa je so bli papirji spremni. Se ena pobjeda za bajo in podobne :D
ODGOVORI
0 0
marjanovic.drazen
07. 11. 2025 16.34
+1
🇷🇸🇮🇱
ODGOVORI
1 0
Justice4all
07. 11. 2025 16.31
+1
Vse se vedno vrti okoli denarja...povsod...ali je pri nas kaj drugače?
ODGOVORI
1 0
Kranjski domoljub
07. 11. 2025 16.29
+2
v srbiji se hitro zakone spreminja za mafijo sej za normalen narod se nebi.
ODGOVORI
2 0
vlahov
07. 11. 2025 16.26
-1
Bolje ZDA kapital kot Kitajski.
ODGOVORI
1 2
Rudar
07. 11. 2025 16.12
+1
Danes nekaterih ne bo na tem forumu.
ODGOVORI
2 1
ivan z Doba
07. 11. 2025 15.56
+2
Tudi tako lahko pomarančnemu v @nus lezeš! Po balkansko. Že videno zadnjih 30 let. Tudi pri slovenskih politikih.
ODGOVORI
3 1
