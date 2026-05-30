'Trumpovemu krogu' milijardni posel v BiH: podjetje brez referenc

Po pisanju Guardiana naj bi prav po prihodu ameriških partnerjev lokalno podjetje AAFS iz Sarajeva dobilo dostop do najvišjih političnih krogov in energetskih projektov, ki so bili še pred kratkim rezervirani za državna podjetja.

Joe Flynn pa je brat nekdanjega Trumpovega svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna . Tudi sam je sodeloval pri političnih kampanjah, povezanih z gibanjem MAGA, ter bil svetovalec Trumpovih predsedniških kampanj.

Binnall velja za enega najbolj prepoznavnih pravnikov gibanja MAGA. Sodeloval je v Trumpovi predsedniški kampanji leta 2016, po volitvah leta 2020 pa je bil med najglasnejšimi zagovorniki teorij o domnevnih volilnih nepravilnostih. Zastopal je tudi Donalda Trumpa in njegovega sina Donalda Trumpa mlajšega v več politično občutljivih primerih.

Posebnost zgodbe ni samo vrednost posla. AAFS namreč nima izkušenj s projekti takšnega obsega. Ima pa nekaj drugega – tesne povezave z ljudmi iz Trumpovega političnega kroga. Med ključnimi predstavniki podjetja sta ameriški odvetnik Jesse Binnall in Joe Flynn .

Po preiskavi britanskega Guardiana je malo znano podjetje AAFS Infrastructure and Energy tik pred tem, da prevzame enega najpomembnejših energetskih projektov v Bosni in Hercegovini. Projekt vključuje gradnjo plinovoda Južna interkonekcija ter več energetskih objektov, skupna vrednost načrtovanih investicij pa presega milijardo evrov.

Trumpov krog naj bi v BiH prišel do pomembnega posla.

ZDA že več let podpirajo projekt Južne interkonekcije. Cilj je povezati Bosno in Hercegovino s terminalom za utekočinjeni zemeljski plin na Hrvaškem ter zmanjšati odvisnost države od ruskega plina.

To je bila prioriteta tako administracije Joeja Bidna kot zdajšnje Trumpove administracije. Ameriško zunanje ministrstvo poudarja, da projekt pomeni večjo energetsko varnost za Bosno in Hercegovino in zmanjšuje vpliv Moskve na Zahodnem Balkanu.

Toda kritiki opozarjajo na drugo vprašanje: zakaj naj bi tako pomemben projekt dobilo podjetje brez primerljivih referenc in brez javnega razpisa?

Marca letos je bosanska zakonodaja določila, da bo prav AAFS izvajalec projekta. Razpisnega postopka ni bilo.

Organizacija Transparency International je opozorila, da bi takšna praksa v eni najbolj korupcijsko obremenjenih evropskih držav lahko imela "katastrofalne posledice" za izvajanje strateških infrastrukturnih projektov.

Zgodba postane še bolj zapletena zaradi vloge voditelja bosanskih Srbov Milorada Dodika. Dodik je bil v času administracije Joeja Bidna tarča ameriških sankcij zaradi domnevne korupcije in destabilizacije Bosne in Hercegovine. Ameriško finančno ministrstvo ga je obtoževalo zlorabe položaja za osebno bogatenje.

Po Trumpovi vrnitvi v Belo hišo pa so bile sankcije brez posebnega pojasnila odpravljene.

Dodik je medtem začel intenzivno lobistično kampanjo za približevanje Trumpovemu krogu. Eden od lobistov naj bi bil po navedbah Guardiana prav Michael Flynn, ki naj bi za mesec dni dela prejel 100.000 dolarjev.

Dodik velja za tesnega političnega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina in zagovornika večje avtonomije Republike Srbske. V preteklosti je večkrat nakazal možnost odcepitve od Bosne in Hercegovine.

Ker imajo bosanski Srbi po daytonskem sistemu pravico blokirati ključne projekte, bi lahko prav Dodik odločal tudi o prihodnosti plinovoda.

Guardian razkriva tudi, da je veleposlanik Evropske unije v Bosni in Hercegovini bosanskim oblastem poslal zasebno opozorilo, da bi morale vse večje spremembe energetske politike usklajevati z Brusljem.

Bosna in Hercegovina je kandidatka za članstvo v EU, Bruselj pa od držav kandidatk pričakuje postopno zmanjševanje energetske odvisnosti od Rusije. Hkrati želi ohraniti vpliv na razvoj ključne infrastrukture.

V ozadju se zato odvija širši boj za vpliv med ZDA, Evropsko unijo in Rusijo.

Primer AAFS po mnenju številnih opazovalcev razkriva nekaj širšega od samega plinovoda. V preteklosti so ameriške administracije običajno ločevale državno politiko od poslovnih interesov ljudi iz predsednikovega kroga. Kritiki Trumpove administracije pa opozarjajo, da ta meja postaja vse manj jasna. Eden od nekdanjih visokih ameriških uradnikov je za Guardian dejal, da je danes v mednarodni politiki vse bolj običajno, da pri velikih investicijah sodelujejo ljudje, tesno povezani z administracijo.