Trumpovi od inavguracije do danes zaslužili 1,2 milijarde evrov

"Trump je s svojo vrnitvijo na predsedniški položaj zaslužil znesek, ki je enak 16.822-kratniku povprečnega dohodka gospodinjstva v ZDA," poroča NYT. Bloomberg pa navaja, da to znaša približno petino skupnega premoženja družine.

Časnik sicer opozarja, da je številka morda konzervativna, saj precejšnji deli Trumpovih dohodkov – zlasti iz zasebnih podvigov – niso v celoti razkriti.

Od njegove ponovne izvolitve je družina Trump zaslužila najmanj 23 milijonov dolarjev (19,4 milijona evrov) s pogodbami o licenciranju v tujini, povezanimi s Trumpovim imenom. Medtem je Amazon, v lasti milijarderja Jeffa Bezosa, sporočil, da bo plačal 28 milijonov dolarjev (23,6 milijona evrov) za dokumentarni film o Melanii Trump.

Tehnološka in medijska podjetja so Trumpu prek pravnih poravnav skupaj plačala 90,5 milijona dolarjev (76,4 milijona evrov). Katar je medtem zagotovil letalo v vrednosti 400 milijonov dolarjev (338 milijonov evrov). Trump ga namerava obdržati po odhodu s položaja. "Zaščitili bomo to državo," pa je Trump dejal dejal med obiskom Dohe.

Največji dobički pa očitno izvirajo iz kriptovalut. Trumpovi so iz kriptovalutnih naložb zaslužili vsaj 867 milijonov dolarjev. Eric Trump je v intervjuju za Financial Times priznal, da bodo družinski zaslužki s kriptovalutami verjetno presegli javne ocene.

Trumpova podjetja trenutno izvajajo več kot 20 projektov v tujini, vključno z luksuznim hotelom v Omanu, poslovnim stolpom v zahodni Indiji in načrtovanim igriščem za golf v bližini Rijada. Mnogi od teh projektov so odvisni od sodelovanja tujih vlad – in so družini Trump že prinesli milijone, poroča Reuters.

Ob tem pa je Trumpova administracija šla na roko tem državam. Bela hiša je na primer omilila predlagane tarife za Vietnam približno mesec dni po začetku gradnje golf letovišča z blagovno znamko Trump v bližini Hanoja, vrednega 1,5 milijarde dolarjev (1,27 milijarde evrov). Gre za projekt, ki so ga vietnamski uradniki kljub konfliktom z lokalno zakonodajo pospešili.

Pravne poravnave so prav tako okrepile Trumpov dobiček. Podjetja, vključno z X, ABC News, Meta, YouTube in Paramount, so skupaj plačala več deset milijonov v poravnavah tožb.

Medtem je Reuters poročal, da Trumpova podjetja s kriptovalutami omogočajo tako ameriškim kot tujim vlagateljem nakup digitalnih sredstev, povezanih z njegovo družino, kar ustvarja potencialno pot za pretok denarja k Trumpovim.