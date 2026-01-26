Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trumpovi od inavguracije do danes zaslužili 1,2 milijarde evrov

Washington, 26. 01. 2026 07.32 pred 1 uro 2 min branja 58

Avtor:
M.V.
Družina Trump

New York Times poroča, da je predsednik Trump s predsedniškim položajem zaslužil najmanj 1,4 milijarde dolarjev (1,18 milijarde evrov). Pri tem ocenjujejo, da so velika tehnološka in medijska podjetja predsedniku Trumpu plačala 90,5 milijona dolarjev (76,4 milijona evrov) v poravnavah, Katar pa je Trumpu podaril letalo v vrednosti 400 milijonov dolarjev (338 milijonov evrov). Družina Trump je z različnimi kriptovalutami zaslužila tudi najmanj 867 milijonov dolarjev (732 milijonov evrov).

"Trump je s svojo vrnitvijo na predsedniški položaj zaslužil znesek, ki je enak 16.822-kratniku povprečnega dohodka gospodinjstva v ZDA," poroča NYT. Bloomberg pa navaja, da to znaša približno petino skupnega premoženja družine.

Časnik sicer opozarja, da je številka morda konzervativna, saj precejšnji deli Trumpovih dohodkov – zlasti iz zasebnih podvigov – niso v celoti razkriti.

Od njegove ponovne izvolitve je družina Trump zaslužila najmanj 23 milijonov dolarjev (19,4 milijona evrov) s pogodbami o licenciranju v tujini, povezanimi s Trumpovim imenom. Medtem je Amazon, v lasti milijarderja Jeffa Bezosa, sporočil, da bo plačal 28 milijonov dolarjev (23,6 milijona evrov) za dokumentarni film o Melanii Trump.

Tehnološka in medijska podjetja so Trumpu prek pravnih poravnav skupaj plačala 90,5 milijona dolarjev (76,4 milijona evrov). Katar je medtem zagotovil letalo v vrednosti 400 milijonov dolarjev (338 milijonov evrov). Trump ga namerava obdržati po odhodu s položaja. "Zaščitili bomo to državo," pa je Trump dejal dejal med obiskom Dohe.

Največji dobički pa očitno izvirajo iz kriptovalut. Trumpovi so iz kriptovalutnih naložb zaslužili vsaj 867 milijonov dolarjev. Eric Trump je v intervjuju za Financial Times priznal, da bodo družinski zaslužki s kriptovalutami verjetno presegli javne ocene.

Trumpova podjetja trenutno izvajajo več kot 20 projektov v tujini, vključno z luksuznim hotelom v Omanu, poslovnim stolpom v zahodni Indiji in načrtovanim igriščem za golf v bližini Rijada. Mnogi od teh projektov so odvisni od sodelovanja tujih vlad – in so družini Trump že prinesli milijone, poroča Reuters

Ob tem pa je Trumpova administracija šla na roko tem državam. Bela hiša je na primer omilila predlagane tarife za Vietnam približno mesec dni po začetku gradnje golf letovišča z blagovno znamko Trump v bližini Hanoja, vrednega 1,5 milijarde dolarjev (1,27 milijarde evrov). Gre za projekt, ki so ga vietnamski uradniki kljub konfliktom z lokalno zakonodajo pospešili.

Pravne poravnave so prav tako okrepile Trumpov dobiček. Podjetja, vključno z X, ABC News, Meta, YouTube in Paramount, so skupaj plačala več deset milijonov v poravnavah tožb.

Medtem je Reuters poročal, da Trumpova podjetja s kriptovalutami omogočajo tako ameriškim kot tujim vlagateljem nakup digitalnih sredstev, povezanih z njegovo družino, kar ustvarja potencialno pot za pretok denarja k Trumpovim.

Trump družina dobiček posli

Razbitine v snegu: zasebno letalo strmoglavilo med vzletom

Smrtonosno ledeno neurje v ZDA: zaradi ekstremnega mraza umrlo več ljudi

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 4 -NX
  • 5 - UX
  • 6-RX
  • 9 LM
  • 7 - RZ
  • 8
KOMENTARJI58

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
26. 01. 2026 10.00
To je rezultat "boja proti globoki državi" Trumpa in trampistov in nižanje davkov. Kako žalostno predvsem za depriviligirane, ki se jim je Trump prikazoval kot božanstvo, kot upanje, kot nekdo, ki jih bo postavil na noge kot ljudi in ki jih bo popeljal v zlato dobo. Niso pa razumeli, da bo zlata doba samo še bolj zlata samo za tiste, ki so že dolgo v njej. Naivneži pa počasi spoznavajo s sklonjenimi glavami in z manj možnosti za pridobitev socialne pomoči, da so za oddan glas dobili manj kot nič in da so največja žrtev natega skrajnih trampistov.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
26. 01. 2026 09.59
Barron bo bogato dedoval.
Odgovori
+2
2 0
Spijuniro Golubiro
26. 01. 2026 09.58
Folk pa se kr blendav pa vrjame
Odgovori
0 0
Roadkill
26. 01. 2026 09.56
Kva ti to pomaga če si Trumpelj
Odgovori
0 0
Perrun
26. 01. 2026 09.53
Lol, in nekateri celo verjamejo, da se on bori za navadne ljudi, pa še nikoli niti v trgovino z živili ni vstopil v življenju. Kaj res naredi neizobrazba iz ljudi.
Odgovori
+3
4 1
lokson
26. 01. 2026 09.52
Ko biciklistek poln energije, napajan iz akumulatorja po imenu temelji marksizma in maonizma pri štiridesetih ugotovi, da si je zavozil svoj lajf, prične svoje frustracije stresati po vseh, kateri so iz svojega življena nekaj naredili. Namesto da bi se vzel v roke, pa je našel nov napajalnik, kateremu pa se reče kulturni marksizem in neomajno poln nove energije fajta še naprej, ter za svoj neuspeh, krivi vse, razen sebe.
Odgovori
-4
1 5
Protoc
26. 01. 2026 09.49
No če krade nafto, krade zemlje ki jih napada..pač židom je to bilo obljubljeno
Odgovori
+7
7 0
Protoc
26. 01. 2026 09.48
Nasi pa kradejo, dobesedno..20k mesecne place
Odgovori
-2
3 5
Renee Nicole Good v spomin
26. 01. 2026 09.52
protoc...in zato je desničar trump poštenjak ki se bori za navadne ljudi ...kajne ...
Odgovori
+5
6 1
ACC0
26. 01. 2026 09.48
Po mandatu mu bo težka. Verjetno ga čaka zapor.
Odgovori
+8
10 2
tavbix
26. 01. 2026 09.47
Množica ima moč...ni še tako slabo, da bi bilo potrebno to spoznati. Ko nam bodo vladali še z roboti na umetni inteligenci, pa mogoče tudi ta moč ne bo več pomenila tudi premoči. Čas se izteka...
Odgovori
+2
4 2
Renee Nicole Good v spomin
26. 01. 2026 09.45
desničar trump, ki je idol janše, mahnić ev ...in druge desne črede se bori za malega človeka...kot pri nas sekta sds bivšega komunista lažnivega janše...Če ima kdo od navadnih ljudi kaj proti je tukaj desni gestapo ice pod poveljstvom trumpa, da dela red in neposlušne ustreli sredi ulice javno ...
Odgovori
+7
11 4
Kameleon Kiddo
26. 01. 2026 09.43
Desnulski zombiji pa juhu kak je dober. Dnar pa je vam vkrado. Kdaj vas bo pamet srecala pa grebatorstvo in materialna iluzija zapustila? Se par zivljenj ne da pride zavest na to stopnjo. Zdaj ste se tam ,malo nad amebo.
Odgovori
+7
10 3
zmerni pesimist
26. 01. 2026 09.43
Pa še svoje letalo špara
Odgovori
+9
9 0
myomy
26. 01. 2026 09.41
Vsakdo ve, da se lahko s krajo in prevaro obogati. Vendar ne krade vsak in ni vsak prevarant. Bistvena razlika med lopovi in poštenimi. Nima to veze z brihtnostjo, temveč s pokvarjenim ali poštenim karakterjem.
Odgovori
+9
12 3
BBcc
26. 01. 2026 09.42
Točno tako.
Odgovori
+5
8 3
Wolfman
26. 01. 2026 09.38
Adams družina. Ampak Barron Trump je pa original Frankenstein, nominacija za Oskarja.
Odgovori
+7
8 1
lokson
26. 01. 2026 09.37
O luba marija. Pa da se vam da. Vsi demokratski kongresniki, so težki več 100 milijinov, s to razliko, da so v senat prišli dobesedno s culo na rami. Kakšno posploševanje. V Minnesoti so ukradli s podporo teh ,kateri tam pozivajo na proteste blizu 20 milijard, pa nisem zasledil niti besede.
Odgovori
-6
4 10
patogen
26. 01. 2026 09.37
Ko zasluži na ta način denar Golob, ga zasluži v obrambi civilizacijskih pridobitev. Luka Mesec.
Odgovori
-12
1 13
jung
26. 01. 2026 09.36
Sposobni so ni kaj, pa lahko mi tukaj nakladamo kar hočemo. Kako je rekel slavni Karl Gustav Jung že pred sto leti.Zavist se poraja iz lastne nesposobnosti, oziroma, s kritiziranjem nekoga sposobnejšega od nas prikrivamo svoj strah i nesposobnost.
Odgovori
-8
3 11
myomy
26. 01. 2026 09.39
Če šteješ krajo, prevaro, zahrbtnost in pohlep med človeške "sposobnosti", potem vsekakor.
Odgovori
+8
10 2
Vrhovni poveljnik
26. 01. 2026 09.41
Mnenje pravega SDSovca.
Odgovori
+7
7 0
patogen
26. 01. 2026 09.35
Koliko so Golobovi? Upate napisati?
Odgovori
-6
5 11
myomy
26. 01. 2026 09.37
13 milijard. Janša pa 148 milijard. Trump je vajenc za naše. Ga podpiraš, a ne?
Odgovori
+2
8 6
BBcc
26. 01. 2026 09.43
Koliko pa so navadni državljani pod Trumpom izgubili?
Odgovori
+2
4 2
Renee Nicole Good v spomin
26. 01. 2026 09.47
patiću...zabolel te bo prstek od kazanja v drugo smer....
Odgovori
+5
5 0
Kmet ljubi Janeza
26. 01. 2026 09.58
Najdi si članek na 24ur, koliko so zaslužili Janševi med Covid testiranjem aka. Lepotna kirurgija Fabjan & co. Zakaj že so testiranja izvajali izven javnega zdravstva? Sigurno naš Janezek ni imel nič od tega, ane?
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
26. 01. 2026 09.35
To je živ dokaz, da so davki za bogate prenizki.
Odgovori
+9
12 3
bibaleze
Portal
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Ko se nosečnost prezgodaj konča: Niste sami. Kam po pomoč po izgubi?
Ko se nosečnost prezgodaj konča: Niste sami. Kam po pomoč po izgubi?
Deček brez nog, ki je vdihnil življenje E. T.-ju
Deček brez nog, ki je vdihnil življenje E. T.-ju
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
zadovoljna
Portal
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, tehtnice čaka globok pogovor
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, tehtnice čaka globok pogovor
La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo
La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
vizita
Portal
Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
Zakaj se rak ščitnice pojavlja pri vse več mladih?
Zakaj se rak ščitnice pojavlja pri vse več mladih?
cekin
Portal
Javni sektor pred prvim izplačilom delovne uspešnosti po novem
Vodovodarji in električarji zmagovalci AI revolucije?
Vodovodarji in električarji zmagovalci AI revolucije?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
moskisvet
Portal
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
Se spomnite nadležne sosede?
Se spomnite nadležne sosede?
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
dominvrt
Portal
Zakaj perilo po pranju smrdi?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
okusno
Portal
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
Piščanec v omaki: 5 receptov, ki navdušijo
Piščanec v omaki: 5 receptov, ki navdušijo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469