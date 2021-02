Trumpovi odvetniki: Gre za neustavno politično maščevanje demokratov

Pred štirimi leti je sicer Hillary Clinton po volitvah takoj poklicala Trumpa in mu čestitala za zmago. Kasneje je opozarjala, da je zmagal s pomočjo Rusije in FBI, vendar ni pozivala k boju za spremembo izida.

Demokratske upravitelje ustavne obtožbe, ki so tri dni predstavljali dokazno gradivo proti Trumpu in v četrtek zvečer pozvali k njegovi obsodbi, so obtožili prirejanja dokazov. Objavili naj bi namreč le dele posnetkov Trumpovih govorov. Enako so storili z izjavami demokratov in dodali: tako kot ni nič narobe z demokratskimi izjavami, ni nič narobe s Trumpovimi.

Odvetniki so najprej poudarili, da je nadaljevanje postopka v nasprotju z ustavo, ker Donald Trump ni več na položaju predsednika, nato pa so začeli prikazovati posnetke izjav demokratskih politikov, ki pozivajo k boju.

Večina republikancev v senatu je odločena glasovati proti obsodbi, za katero sta potrebni dve tretjini glasov v 100-članskem senatu. Za obsodbo bi se moralo demokratom pridružiti 17 republikancev, vse pa kaže, da lahko računajo na morda največ šest glasov.

Trumpovi odvetniki morajo republikancem zagotoviti dovolj pravnega kritja za glasovanje proti obsodbi človeka, ki obvladuje veliko večino republikanskih volivcev. Ponujajo argument o neustavnosti ustavne obtožbe bivšega predsednika, čeprav je bila ta potrjena, ko je bil Trump še na položaju.

Ponujajo tudi argument, da je Trump z zavračanjem izida volitev le izkoriščal svojo ustavno pravico do svobode izražanja in da ni nikoli spodbujal podpornikov k napadu na kongres.

Odvetniki so Trumpove podpornike, ki so bili prepričani, da delajo po nalogu predsednika, in so verjeli, da lahko ustavijo formalno potrditev izida volitev, ker so to slišali od Trumpa, "razveselili" z ostro obsodbo in zahtevo, naj se jih kaznuje. Trdijo, da Trump ni imel nič pri tem.

"Ta vstaja za Trumpa ni padla z jasnega neba. To ni prvič, da je Trump podžgal drhal," pa je dejal upravitelj ustavne obtožbe, demokrat iz Marylanda Jamie Raskin.

Ted Lieu iz Kalifornije je senatorje ob tem še posvaril, da bo Trump, če ne bo posledic, spet izvedel kaj podobnega. "Ni me strah, da znova kandidira in zmaga na volitvah. Strah me je, da volitve izgubi," je dejal.

Senatorji lahko po obsodbi Trumpu prepovejo opravljanje javnih funkcij, za kar je potrebna navadna večina 51 senatorjev. Za ta namen že pripravljajo posebno resolucijo o izreku ukora s prepovedjo, vendar za zdaj ni zanesljivo, da bodo o tem tudi glasovali.