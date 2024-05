Trumpovi odvetniki Stormy Daniels poskušali prikazati kot izsiljevalko

Tožilstvo je doslej z drugimi pričami poroti pokazalo, da je do plačila za molk pred volitvami 2016 prišlo, česar niso zanikali niti Trumpovi odvetniki, vendar pa bivši predsednik vztraja, da spolnega odnosa sploh ni bilo, plačilo pa da so izvršili zato, da se njegova družina zaščiti pred nerodnimi obtožbami.

Stormy Daniels je že v torek razložila, kako jo je Trump leta 2006 povabil v hotelsko sobo in prepričal v spolni odnos, za katerega je dejala, da ni bil prisilen, čeprav si ga ni želela, poročajo ameriški mediji.

Med drugim so njeno knjigo Naredimo Ameriko spet pohotno označili kot prozoren poskus služenja na račun bivšega predsednika, čeprav je Danielsova trdila, da gre za njen življenjepis, v naslov pa da so jo prepričali založniki.

Trump je danes zjutraj ob prihodu na sodišče novinarjem dejal, da so vložili pritožbo na ukaz sodnika o prepovedi verbalnih napadov na priče in druge udeležence sodnega postopka. Sodnik je Trumpa namreč doslej že denarno kaznoval za napade in mu v začetku tedna zagrozil, da ga v primeru nadaljevanja kršitev čaka pripor.

Novinarjem se je tudi pritožil, da je sodišče premočno zastraženo in menil, da bi naj raje tako zastražili ameriške univerze, kjer potekajo protesti proti vojni v Gazi. Ob tem je ostro kritiziral predsednika Joeja Bidna, ker je sinoči zagrozil, da bo Izrael prenehal oskrbovati z orožjem, če izvede načrtovano kopensko ofenzivo na Rafo na skrajnem jugu palestinske enklave.

"Vsakega juda, ki bo volil za Bidna, bi moralo biti sram," je dejal Trump, ki se bo letos novembra na predsedniških volitvah ponovno pomeril z Bidnom, proti kateremu je leta 2020 izgubil volitve.