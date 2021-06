Trumpovi organizaciji grozijo kazenske ovadbe

Nekdanjemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu grozi hud finančni in politični udarec. Še ta teden naj bi namreč newyorški tožilci vložili obtožnico proti njegovemu družinskemu podjetju The Trump Organization. Obtožnica naj bi se nanašala na obdavčitev donosnih ugodnosti, ki so jih uživali vodilni v podjetju, kot so uporaba stanovanj in avtomobilov ter šolnine.

Med obtoženci sicer ni Trumpa, vendar pa bi lahko pravna bitka povzročila bankrot podjetja, saj bo škodovala odnosom z bankami in poslovnimi partnerji. Prav tako bi to lahko vplivalo na Trumpovo vrnitev v politiko. S Trumpovo organizacijo so sicer že kmalu po napadu na Kapitol in po porazu na volitvah, ki ga Trump ni želel priznati, poslovne stike prekinila že številna podjetja.