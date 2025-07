Trumpovi podporniki besni: Ščiti svetovne elite in samega sebe

"Ščiti svetovne elite in samega sebe." Takšen je odziv mnogih običajno zvestih, zdaj pa razočaranih podpornikov Donalda Trumpa, ki zahtevajo razkritje dosjejev pokojnega obsojenega pedofila Jeffreya Epsteina.

Namesto seznama strank, katerim naj bi vplivni poslovnež pošiljal mladoletna dekleta, in namesto razčiščevanja dvomov, da je storil samomor, so dobili jezen odziv predsednika. "Vse to je bila velika prevara, ki so jo zakuhali demokrati. Nekateri nemuni in nespametni republikanci pa so nanjo nasedli," je na težnje po razkriju dokumentov dejal ameriški predsednik.

Predsednik, ki ima na svoje volivce vpliv kot noben njegov predhodnik, tokrat dvomov svoje baze prvič ne more utišati. Ljudem, ki so verjeli Trumpu in njegovim zaveznikom, ko so jih dolga leta hranili s teorijami zarote, usmerjenimi predvsem proti vplivnim demokratom, predsednik pravi lahkoverni šibkeži. In neuspešno skuša utišati vprašanja.