Trumpovi privrženci organizirajo zborovanje, on pa noče imeti nič s tem

Privrženci nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa to soboto v Washingtonu organizirajo zborovanje v podporo tistim, ki so jih zaprli zaradi napada na zvezni kongres 6. januarja. Trump tokrat s tem noče imeti nič in ga ne bo blizu.

icon-expand Donald Trump FOTO: AP Kongresna policija se je pripravila in postavila dva metra visoko ograjo okrog kongresne palače ter zaprosila nacionalno gardo, naj bo pripravljena za morebitno pomoč. Analitiki sicer tokrat ocenjujejo, da ne bo kaj hujšega, saj na primer tudi desničarska organizacija Ponosni fantje, ki je imela eno od osrednjih vlog v nemirih 6. januarja, poziva svoje privržence, naj ne hodijo blizu. New York Times je poročal, da nekdanji predsednik Donald Trump na zborovanje, ki ga organizira nekdanji član njegovega volilnega štaba Matt Branyard, gleda kot na medijsko past, da ga lahko spet kritizirajo ne glede na izid. Trump bo zato v času zborovanja igral golf v New Jerseyju, nato pa odšel domov na Florido. Guardian sicer piše, da tamkajšnja policija pričakuje le okoli 700 ljudi, kar je bistveno manj, kot se jih je zbralo ob napadih na Kapitol v začetku letošnjega leta. PREBERI ŠE 'Ali želite tvitniti, da ni prostora za brezpravje in nasilje?' Melania: Ne Za nastop na zborovanju sta se prijavila le dva republikanska kongresna kandidata in kongresnik iz Južne Karoline, vsi ostali pa se zavedajo, da v podpori napadalcem na kongres ni političnih obresti. Policija je doslej aretirala več kot 600 udeležencev napada na kongres 6. januarja, vendar večina do konca postopka ostaja na prostosti. Trumpovi privrženci se bojijo novih aretacij in nadzora, saj bodo varnostne kamere posnele vse na zborovanju. Trumpovi privrženci so 6. januarja na njegovo pobudo šli nad kongres, da bi skušali vplivati na spremembo izida predsedniških volitev, na katerih je Trump izgubil proti demokratu Josephu Bidnu. Naklep je propadel.