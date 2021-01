Trumpovi sodelavci se selijo iz Bele hiše

Po tem, ko je predsednik ZDA Donald Trump pozval k mirnemu prenosu oblasti po potrditvi druge ustavne obtožbe, so tudi njegovi najzvestejši sodelavci sprejeli poraz. Medtem ko so v Washingtonu pred inavguracijo Joeja Bidnapoostrili varnost, saj je tam več ameriških vojakov, kot jih je trenutno v Iraku ali Afganistanu, je v Beli hiši precej živahno. Fotografi so namreč v svoje objektive ujeli Trumpove sodelavce, ki zapuščajo Belo hišo in s seboj odnašajo stvari.