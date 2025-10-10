Trumpovi tožilci vložili obtožnico proti pravosodni ministrici New Yorka

Isto zvezno tožilstvo v Alexandrii, ki ga po novem vodi Trumpova odvetnica Lindsey Halligan, je sprožilo tudi kazenski pregon nekdanjega direktorja FBI Jamesa Comeyja.

Trumpovi kritiki obe preiskavi vidijo kot odkrit politični pregon, ki naj bi bil sprožen iz maščevanja zaradi vpletenosti Comeyja in Jamesove v prejšnje pravne preiskave kampanje in poslovanja predsednika, poroča Politico.

V obtožnici proti Jamesovi je navedeno eno kaznivo dejanje bančne goljufije in eno kaznivo dejanje lažnih izjav finančni ustanovi, ker naj bi hišo v Virginiji ob nakupu oziroma pridobitvi posojila prijavila kot primarno bivališče, nato pa jo je dajala v najem.

Jamesova je v videoposnetku obtožbe označila za neutemeljene in poudarila, da je Trumpovo prizadevanje za pregon političnih nasprotnikov huda kršitev ustavne ureditve.