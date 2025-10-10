Trumpovi tožilci vložili obtožnico proti pravosodni ministrici New Yorka

Isto zvezno tožilstvo v Alexandrii, ki ga po novem vodi Trumpova odvetnica Lindsey Halligan, je sprožilo tudi kazenski pregon nekdanjega direktorja FBI Jamesa Comeyja.
Trumpovi kritiki obe preiskavi vidijo kot odkrit politični pregon, ki naj bi bil sprožen iz maščevanja zaradi vpletenosti Comeyja in Jamesove v prejšnje pravne preiskave kampanje in poslovanja predsednika, poroča Politico.
V obtožnici proti Jamesovi je navedeno eno kaznivo dejanje bančne goljufije in eno kaznivo dejanje lažnih izjav finančni ustanovi, ker naj bi hišo v Virginiji ob nakupu oziroma pridobitvi posojila prijavila kot primarno bivališče, nato pa jo je dajala v najem.
Jamesova je v videoposnetku obtožbe označila za neutemeljene in poudarila, da je Trumpovo prizadevanje za pregon političnih nasprotnikov huda kršitev ustavne ureditve.
"To ni nič drugega kot nadaljevanje predsednikovega obupnega izkoriščanja našega pravosodnega sistema. Zvezne organe pregona sili, da izpolnjujejo njegove zahteve samo zato, ker sem opravljala svoje delo kot pravosodna ministrica države New York," je dejala.
Jamesova je Trumpa in njegovo podjetje leta 2023 uspešno civilno tožila zaradi goljufij. Čeprav je prizivno sodišče kasneje razveljavilo finančno kazen v višini pol milijarde dolarjev, je ohranilo obsodbo za goljufijo.
Trump je prejšnji mesec pritiskal na pravosodno ministrico ZDA Pam Bondi, naj pospeši pregon njegovih političnih nasprotnikov, kot sta Comey in Jamesova.
Jamesova je postala trn v peti Trumpa že od leta 2018, ko je kandidirala za pravosodno ministrico in obljubljala, da bo preganjala "nezakonitega predsednika in sramoto". Trump je temnopolto Jamesovo označil za nesposobno rasistko.
