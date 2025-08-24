Trumpovi vojaki še v Chicago in New York? Guverner: To je zloraba oblasti

Donald Trump je v Washington kot del svojega načrta za zatiranje "nenadzorovanega" kriminala v ameriških mestih že napotil približno 2000 vojakov. V petek je namignil, da bo enak ukrep izvedel tudi v Chicagu in New Yorku – še dveh večjih mestih, kjer so na oblasti demokrati.
"Naša mesta bomo naredili zelo, zelo varna. Mislim, da bo Chicago naslednji na vrsti, potem pa bomo pomagali še New Yorku," je napovedal.
J. B. Pritzker, demokratski guverner ameriške zvezne države Illinois, je Trumpov načrt za napotitev vojakov v Chicago označil za zlorabo oblasti."Ni izrednih razmer, ki bi upravičevale napotitev nacionalne garde v Illinois, ameriški predsednik poskuša ustvariti krizo", je dejal po poročanju BBC-ja.
Tudi župan Chicaga Brandon Johnson se je na Trumpove komentarje odzval z izjavo, da ni prejel nobenih informacij o prihodu nacionalne garde v Chicago. Po njegovih besedah imajo mestne oblasti resne pomisleke glede tega, Trumpov pristop pa je označil za "neusklajenega, nepotrebnega in nerazumnega". Opozoril je še, da bi "nezakonita napotitev" vojakov v njihovo mesto lahko razplamtela napetosti med prebivalci in organi pregona ter ogrozila napredek, ki ga je mesto že doseglo pri zmanjševanju kriminala.
Nacionalna garda v Washingtonu bo kmalu oborožena
V Washingtonu je sicer zdaj že več kot 1900 pripadnikov nacionalne garde, potem ko so svoje varnostne sile v prestolnico napotile tudi republikanske zvezne države Zahodna Virginija, Južna Karolina, Ohio, Misisipi, Louisiana in Tennessee.
Neimenovani uradnik obrambnega ministrstva ZDA je medtem v petek napovedal, da bodo pripadniki nacionalne garde na misiji za znižanje stopnje kriminala v prestolnici kmalu nosili orožje. Ameriška vojska je že prejšnji teden sporočila, da je "orožje na voljo, če bo potrebno, vendar bo za zdaj ostalo v orožarni".
Županja Washingtona Muriel Bowser se na odločitev o orožju še ni odzvala.
Kot je znano, je Trump ob napotitvi vojske na ulice Washingtona prejšnji teden dejal, da je prestolnica ZDA "z zločinom prežeta luknja", ki ima "eno najvišjih stopenj kriminala na svetu, višjo kot mnoge najbolj nasilne države tretjega sveta".
"DC je bil pekel," je dejal v petek. "Zdaj pa je varen."
Podatki washingtonske policijske uprave (MPDC) in okrožnega javnega tožilstva v okrožju prestolnice sicer predsednikovih navedb o povečanju stopnje kriminala ne potrjujejo, saj je ta v okrožju Columbia lani dosegla zgodovinsko najnižjo raven v 30 letih.
Izredne razmere na nacionalni ravni?
Ameriški vojaki doslej niso sodelovali v operacijah pregona – te so izvajali lokalni policisti in policisti različnih zveznih agencij – temveč so bili prisotni v bližini lokalnih znamenitosti, vključno z nakupovalnim središčem National Mall in postajo Union Station.
Čeprav je Trump misijo v Washingtonu razglasil za uspešno, pa je povedal, da razmišlja o razglasitvi izrednih razmer na nacionalni ravni, ko se izteče 30-dnevni rok za napotitev.
"Če mislim, da smo tukaj v odlični formi, je to ena stvar. Če pa ne, bom preprosto rekel, da gre za izredne razmere na nacionalni ravni. Če bom imel izredne razmere na nacionalni ravni, lahko vojake obdržim tukaj, kolikor dolgo želim," je dejal.
