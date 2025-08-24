Svetli način
Tujina

Trumpovi vojaki še v Chicago in New York? Guverner: To je zloraba oblasti

Washington, 24. 08. 2025 08.43

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je prejšnji teden v okviru boja proti kriminalu v prestolnico že napotil skoraj 2000 vojakov, je namignil, da bi podobni ukrepi lahko kmalu sledili tudi v Chicagu in New Yorku. To je demokratski guverner ameriške zvezne države Illinois označil za zlorabo oblasti. "Ni izrednih razmer, ki bi upravičevale napotitev nacionalne garde v Illinois, ameriški predsednik poskuša ustvariti krizo," je bil oster.

Donald Trump je v Washington kot del svojega načrta za zatiranje "nenadzorovanega" kriminala v ameriških mestih že napotil približno 2000 vojakov. V petek je namignil, da bo enak ukrep izvedel tudi v Chicagu in New Yorku – še dveh večjih mestih, kjer so na oblasti demokrati.

"Naša mesta bomo naredili zelo, zelo varna. Mislim, da bo Chicago naslednji na vrsti, potem pa bomo pomagali še New Yorku," je napovedal.

J. B. Pritzker, demokratski guverner ameriške zvezne države Illinois, je Trumpov načrt za napotitev vojakov v Chicago označil za zlorabo oblasti."Ni izrednih razmer, ki bi upravičevale napotitev nacionalne garde v Illinois, ameriški predsednik poskuša ustvariti krizo", je dejal po poročanju BBC-ja.

Nacionalna garda v Washingtonu
Nacionalna garda v Washingtonu FOTO: Profimedia

Tudi župan Chicaga Brandon Johnson se je na Trumpove komentarje odzval z izjavo, da ni prejel nobenih informacij o prihodu nacionalne garde v Chicago. Po njegovih besedah imajo mestne oblasti resne pomisleke glede tega, Trumpov pristop pa je označil za "neusklajenega, nepotrebnega in nerazumnega". Opozoril je še, da bi "nezakonita napotitev" vojakov v njihovo mesto lahko razplamtela napetosti med prebivalci in organi pregona ter ogrozila napredek, ki ga je mesto že doseglo pri zmanjševanju kriminala.

Nacionalna garda v Washingtonu bo kmalu oborožena

V Washingtonu je sicer zdaj že več kot 1900 pripadnikov nacionalne garde, potem ko so svoje varnostne sile v prestolnico napotile tudi republikanske zvezne države Zahodna Virginija, Južna Karolina, Ohio, Misisipi, Louisiana in Tennessee.

Neimenovani uradnik obrambnega ministrstva ZDA je medtem v petek napovedal, da bodo pripadniki nacionalne garde na misiji za znižanje stopnje kriminala v prestolnici kmalu nosili orožje. Ameriška vojska je že prejšnji teden sporočila, da je "orožje na voljo, če bo potrebno, vendar bo za zdaj ostalo v orožarni".

Županja Washingtona Muriel Bowser se na odločitev o orožju še ni odzvala.

Kot je znano, je Trump ob napotitvi vojske na ulice Washingtona prejšnji teden dejal, da je prestolnica ZDA "z zločinom prežeta luknja", ki ima "eno najvišjih stopenj kriminala na svetu, višjo kot mnoge najbolj nasilne države tretjega sveta".

"DC je bil pekel," je dejal v petek. "Zdaj pa je varen."

Podatki washingtonske policijske uprave (MPDC) in okrožnega javnega tožilstva v okrožju prestolnice sicer predsednikovih navedb o povečanju stopnje kriminala ne potrjujejo, saj je ta v okrožju Columbia lani dosegla zgodovinsko najnižjo raven v 30 letih.

Donald Trump razmišlja o razglasitvi izrednih razmer na nacionalni ravni.
Donald Trump razmišlja o razglasitvi izrednih razmer na nacionalni ravni. FOTO: Profimedia

Izredne razmere na nacionalni ravni?

Ameriški vojaki doslej niso sodelovali v operacijah pregona – te so izvajali lokalni policisti in policisti različnih zveznih agencij – temveč so bili prisotni v bližini lokalnih znamenitosti, vključno z nakupovalnim središčem National Mall in postajo Union Station.

Čeprav je Trump misijo v Washingtonu razglasil za uspešno, pa je povedal, da razmišlja o razglasitvi izrednih razmer na nacionalni ravni, ko se izteče 30-dnevni rok za napotitev.

"Če mislim, da smo tukaj v odlični formi, je to ena stvar. Če pa ne, bom preprosto rekel, da gre za izredne razmere na nacionalni ravni. Če bom imel izredne razmere na nacionalni ravni, lahko vojake obdržim tukaj, kolikor dolgo želim," je dejal.

klop12
24. 08. 2025 10.09
+1
Diktatorčki ne morejo vladat brez izrednih razmer. Zato jih pa umetno ustvarjajo. Fact skozi celo zgodovino
ODGOVORI
1 0
lokson
24. 08. 2025 10.04
+1
Newyork,ima 103 milijarde dolga. Kam je šel denar,kateri je bil namenjen delovanju mesta,je treba vprašat te,kateri se sedaj nekaj repenčijo. Konec je milijonskih zneskov,za razne borce za demokracijo in oskrbo nezakonitih. Mesto,je totalno zašlo. Oglašanje teh,kateri so cuzali milijone in živijo v varovanih delih mesta in obdani z varnostiki,je že kar morbidno. Seveda CNN in MSNBC,ne izpustita iz rok priložnosti,ko je trrba nažigat čez Trumpa. Vsa velika mesta,katere so v rokah imeli demokrati,so postala katastrofa. Trgovine in podjetja zapirajo vrata,ker jim enostavno več ne znese. Iz trgovin se odnaša roba že kar tako in nihče ne sme ukrepati,ker se vse skupaj v medijih prikaže kot rasistično dejanje. Težka bo.
ODGOVORI
2 1
sinjebradec
24. 08. 2025 09.52
pri prebegli evropejci v meriko so bili preganjani veliki kriminalci in židovski bankirji,se pravi bogataši, ki so nato finacirali pot revežem iz evrope !ta struktura se ve stoletjih ni spremenila nič !blišč in beda sta v uda tesna soseda!
ODGOVORI
0 0
Lion90
24. 08. 2025 09.52
+7
Bravo Trump! Zdej pa se Evropa!
ODGOVORI
8 1
sinjebradec
24. 08. 2025 09.55
-8
boš videl kako boš vpil bravo ko bo padalo po tebi!
ODGOVORI
0 8
lokson
24. 08. 2025 09.50
+7
Velika večina,pozdravlja tak ukrep. Sploh te,katerim je to vsakdanjost. Nekaj demokratskih voditeljev in plačana aktivistična falanga,kateri živijo daleč od realnostih,pa konstantno poskušajo vse očrniti. Nsjbolj brihtni pa so tisti,kateri za te skupnosti v svojem mandatu niso storili popolnoma nič. Vse sile so usmerili v kulturno vojno in ustvarjanje ideološkega prepada.
ODGOVORI
7 0
sinjebradec
24. 08. 2025 09.58
-1
velika večina desnuhov mogoče ni pa rečeno!
ODGOVORI
0 1
Pikaponca
24. 08. 2025 09.50
+8
V Novem Mestu si želijo TRUMPA to je garant miru, saj red, Mussolinijeva vlada ne more zagotoviti.
ODGOVORI
10 2
Artechh
24. 08. 2025 09.48
+3
bravo Trump. To bomo tudi mi rabilili da se znebimo Mrklovih povabljencev
ODGOVORI
5 2
medo357
24. 08. 2025 09.48
-2
S tem je postala Amerika tretjerazredna avtoritarna država, torej se bližamo koncu demokracije, ki je bila vsaj na papirju.
ODGOVORI
5 7
iskriv
24. 08. 2025 09.47
-4
Trump je neuravnovešen diktator , zelo nepredvidljiv in nezanesljiv . Naredil bo veliko škode doma in po svetu . Sedanje ustvarjanje izrednih razmer je dokaz , da ne obvladuje svojega položaja in se zanj boji . Pošiljanje vojske v mesta v mirnodobnem času je izvajanje represije brez primere in Američani to mirno ali pa s strahom sprejemajo .
ODGOVORI
5 9
sinjebradec
24. 08. 2025 09.46
-2
domorodce so na žalost skoraj iztrebili in nimajo moči da bi nagnali vse nepovabljene prišleke z meriške celine!
ODGOVORI
5 7
Animal_Pump
24. 08. 2025 09.45
+0
Sam ne morem verjet, da dejansko nekatere skrbi, da bo vojska kriminal zatrla?? Za nekatere morajo očitno tudi kriminalci imet pravice...Una fora...pravica do kriminala. Ajuuuj.
ODGOVORI
6 6
sinjebradec
24. 08. 2025 09.48
-2
kolk ti mora manjkat na podstrešju da misliš kako bo 2000 vojakov zatrlo kriminal v zda kjer je kriminal največji biznis ?
ODGOVORI
4 6
KoprivnikSLO
24. 08. 2025 09.44
-1
Gre za okupacijo zveznih držav, ki jih vodijo demokrati. Če bi nacionalno gardo napotil še v mesta, ki imajo mnogo višjo stopnjo kriminala kot ‘demokratska’ mesta in jih vodijo republikanci, bi človek pogojno še razumel, tako pa je vsakemu normalnemu jasno za kaj gre. Kriminal je vseprisoten v ZDA, NY, Chicago in DC ne odstopajo od povprečja ZDA, sploh pa morajo biti za napotitev nacionalne garde izpolnjeni pogoji, ki jih določa ustava, to pa se tu ni zgodilo.
ODGOVORI
6 7
alicante1234
24. 08. 2025 09.57
+2
Ne govori nekaj na pamet. 10 mest v ZDA z največ hujšega kriminala in umorov so vsa pod vladavino Demokratov.
ODGOVORI
4 2
Jermen
24. 08. 2025 09.41
+3
Koncno nekdo pometa pred svojim pragom
ODGOVORI
6 3
alicante1234
24. 08. 2025 09.41
+1
Washington je bil po stopnji kriminala pred Medellinom v Kolumbiji in glavnim mestom Mehike. Washington v zadnjih 9 dneh ni zabeležil nobenega umora in prebivalci se počutijo zopet varni. Sicer pa se pripravljajo kriminalistične preiskave zoper določene policijske šefe, ki so prirejali statistike kriminala, da bi bili vladajoči prikazani v boljši luči. Sicer pa so ultra "woke" levičarji spremenili mesta kot so Boston, Chicago, Washington in NY v greznice kriminala in zatočišča za nezakonite migrante.
ODGOVORI
6 5
Reality check
24. 08. 2025 09.39
+2
Trump bo razglasil izredne razmere, najkasneje pred volitvami, saj tudi v ameriški ustavi piše da takrat ni treba razpisati volitev….
ODGOVORI
6 4
sinjebradec
24. 08. 2025 09.39
+0
ne vem zakaj so zaplankani neuki ne šolani nazadnjaki tako navdušeni represije? ampak samo če se izvaja nad levaki ne pa tudi nad desnuhi ! potem neutolažljivo jokajo in upajo da jim bo neskončni vladar n trstenjakovi pomagal!
ODGOVORI
6 6
biggbrader
24. 08. 2025 09.36
+8
Tudi Pariz, London in ostala večja evropska mesta, kjer so pobudo prevzele kokainsko mafijske in sindikalne naveze, bodo prej ko slej morala biti deležna čiščenja.
ODGOVORI
10 2
biggbrader
24. 08. 2025 09.40
+3
Tudi lj. ni povsem nedolžna, glede na to da vladanje v Lj prevzemajo mestna redarstva, ki so v neki čudni spregi z Magistratom, ki preganja vernike izpred cerkva.
ODGOVORI
5 2
jank
24. 08. 2025 09.35
-1
Tako zgleda, ko da narod oblast v roke norcu in patološkemu narcisu.
ODGOVORI
6 7
Morgoth
24. 08. 2025 09.53
+1
A še v nedeljo moraš pisat te nebuloze za sendviče?
ODGOVORI
2 1
Glavni_Baja
24. 08. 2025 10.00
-1
a še v nedeljo moraš odgovarjati z NEBUUULOAZAMI @morgot/ujkooo
ODGOVORI
0 1
..................
24. 08. 2025 09.35
+10
BTW čisto zgrešen naslov članka, Trump nima svoje vojake ampak ZDA ima svoje vojake... kakšen boom naslov... kekci
ODGOVORI
12 2
sinjebradec
24. 08. 2025 09.40
-3
če je putin napadel ukrajino potem lahko rečemo da je trump napadel meriko!
ODGOVORI
4 7
biggbrader
24. 08. 2025 09.44
-2
Trump je napadel državni terorizem, Putin pa je z državnim terorizmom napadel Ukraino.
ODGOVORI
3 5
