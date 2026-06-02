Tujina

Viralni posnetek ni pristen: Trumpovo ime ostaja na pročelju

Washington, 02. 06. 2026 08.24 pred 3 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.H.
UI posnetek odstranjevanja Trumpovega imena

Na družbenih omrežjih kroži videoposnetek, ki prikazuje odstranjevanje Trumpovega imena s pročelja Kennedyjevega centra. A čeprav je sodnik v petek res odredil umik Trumpovega imena, pa posnetek, ki si ga je ogledalo več milijonov ljudi, ni pristen. Ustvarjen je bil z umetno inteligenco. Trumpovo ime za zdaj še ni bilo odstranjeno s pročelja.

Viralni videoposnetek prikazuje, kako delavci odstranjujejo ime ameriškega predsednika Donalda Trumpa s fasade Keneddyjevega centra za uprizoritvene umetnosti. Medtem ko delavci trgajo črke, spodaj manjša skupina zbranih ljudi skače in proslavlja. Gre za umetno ustvarjen videoposnetek, ki se je razširil po Facebooku, Instagramu, Threadsu in TikToku, ogledalo pa si ga je na milijone ljudi. 

"Odpor se je začel. Sodnik je odločil, da je treba Trumpovo ime odstraniti iz Kennedyjevega centra," piše v objavi na Instagramu z dne 30. maja 2026.

Ker je ravno v petek zvezni sodnik razsodil, da preimenovanje ustanove, posvečene predsedniku Johnu F. Kennedyju, v Trump-Kennedy Center krši jasno besedilo zvezne zakonodaje, ki zahteva, da stavba počasti predsednika Kennedyja in izključno predsednika Kennedyja, so mnogi verjeli, da je videoposnetek pristen. 

Toda, Trumpovo ime je še vedno na pročelju, je potrdil dopisnik AFP iz Washingtona. 

Imena za zdaj še ne bodo odstranili

Trump je lani po vrnitvi v Belo hišo "očistil" upravni odbor centra, sebe postavil za predsednika odbora ter vanj imenoval svoje podpornike, ki so nato glasovali za preimenovanje objekta v "Trump-Kennedy Center". Njegovo ime je bilo kmalu na pročelje pritrjeno z velikimi črkami nad Kennedyjevim.

Ameriški sodnik Christopher Cooper je 29. maja razsodil, da je bil slavni Kennedyjev center za uprizoritvene umetnosti nezakonito preimenovan po Trumpu in da je treba njegovo ime odstraniti s fasade. Svojo odločitev je utemeljil s tem, da lahko ime centra spremeni le kongres. "Kongres je Kennedyjevemu centru dal ime in samo kongres ga lahko spremeni," je zapisal sodnik. Upravi je dal 14 dni časa, da ime odstrani s pročelja in gradiv, povezanih z ustanovo. Prav tako je začasno ustavil predsednikove napovedane načrte, da bi center zaradi prenove za dve leti zaprl.

A upravi se nič kaj ne mudi z odstranjevanjem. Ameriški notranji minister Doug Burgum se v nedeljo ni zavezal k odstranitvi imena. "Nisem prepričan, ali se bo na to pritožil ali ne, ampak mislim, da na obeh straneh te odločitve obstajajo polemike," je povedal za CNN.

Trumpov prevzem centra že od samega začetka zaznamujejo polemike. Številni umetniki so umaknili svoje nastope, ko je Trumpova administracija uveljavila večji nadzor nad programom centra. Med drugim je dogodek odpovedal dolgoletni voditelj tradicionalnega božičnega jazz koncerta v Kennedyjevem centru, Chuck Redd

Fluxx
02. 06. 2026 10.22
Levaki spet želijo škoditi Velikemu Donu. Tudi pri nas je enako. Namesto da bi se Cankarjev dom preimenoval v Dom Heroja Janeza. Petkovškovo Nabrežje pa v Grimsovo. V vseh mestnih središčih bi bilo potrebno tudi prepovedati golobe in raje naseliti albanskega orla! Vsak dan se izgubljajo priložnosti, da se naredi nekaj res posebnega za Slovenijo.
Roadkill
02. 06. 2026 10.20
Samohvala, cena mala
Tom Holland je treniral za vlogo Spidermana že kot dojenček
Zato so junijski otroci tako posebni
Največja past sodobnega starševstva: nenehno merjenje sreče
Ne boste verjeli, kaj se dogaja v otrokovih možganih med poslušanjem zgodb
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Zakaj dermatologi odsvetujejo botoks
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
15 minut je lahko življenjskega pomena
Ali je delodajalec pozabil na vaš regres?
30-dnevni finančni izziv: kako v enem mesecu spravite svoje finance pod nadzor
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
Velik udarec za Gorana Ivaniševića: sodišče stopilo na stran bivše
Zakaj naj bi se izognili sedežu 11A na letalu: resnica za viralnim mitom
Sestre obnorele internet: v bikinijih ukradle vso pozornost
Je vaša rastlina res mrtva? Preprost test razkrije odgovor v nekaj sekundah
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Zato je prepih pri klimi tako nevaren. A obstaja rešitev
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Kosilo brez kompliciranja: pripravljeno v manj kot pol ure
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
