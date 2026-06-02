Viralni posnetek ni pristen: Trumpovo ime ostaja na pročelju

Viralni videoposnetek prikazuje, kako delavci odstranjujejo ime ameriškega predsednika Donalda Trumpa s fasade Keneddyjevega centra za uprizoritvene umetnosti. Medtem ko delavci trgajo črke, spodaj manjša skupina zbranih ljudi skače in proslavlja. Gre za umetno ustvarjen videoposnetek, ki se je razširil po Facebooku, Instagramu, Threadsu in TikToku, ogledalo pa si ga je na milijone ljudi.
"Odpor se je začel. Sodnik je odločil, da je treba Trumpovo ime odstraniti iz Kennedyjevega centra," piše v objavi na Instagramu z dne 30. maja 2026.
Ker je ravno v petek zvezni sodnik razsodil, da preimenovanje ustanove, posvečene predsedniku Johnu F. Kennedyju, v Trump-Kennedy Center krši jasno besedilo zvezne zakonodaje, ki zahteva, da stavba počasti predsednika Kennedyja in izključno predsednika Kennedyja, so mnogi verjeli, da je videoposnetek pristen.
Toda, Trumpovo ime je še vedno na pročelju, je potrdil dopisnik AFP iz Washingtona.
Imena za zdaj še ne bodo odstranili
Trump je lani po vrnitvi v Belo hišo "očistil" upravni odbor centra, sebe postavil za predsednika odbora ter vanj imenoval svoje podpornike, ki so nato glasovali za preimenovanje objekta v "Trump-Kennedy Center". Njegovo ime je bilo kmalu na pročelje pritrjeno z velikimi črkami nad Kennedyjevim.
Ameriški sodnik Christopher Cooper je 29. maja razsodil, da je bil slavni Kennedyjev center za uprizoritvene umetnosti nezakonito preimenovan po Trumpu in da je treba njegovo ime odstraniti s fasade. Svojo odločitev je utemeljil s tem, da lahko ime centra spremeni le kongres. "Kongres je Kennedyjevemu centru dal ime in samo kongres ga lahko spremeni," je zapisal sodnik. Upravi je dal 14 dni časa, da ime odstrani s pročelja in gradiv, povezanih z ustanovo. Prav tako je začasno ustavil predsednikove napovedane načrte, da bi center zaradi prenove za dve leti zaprl.
A upravi se nič kaj ne mudi z odstranjevanjem. Ameriški notranji minister Doug Burgum se v nedeljo ni zavezal k odstranitvi imena. "Nisem prepričan, ali se bo na to pritožil ali ne, ampak mislim, da na obeh straneh te odločitve obstajajo polemike," je povedal za CNN.
Trumpov prevzem centra že od samega začetka zaznamujejo polemike. Številni umetniki so umaknili svoje nastope, ko je Trumpova administracija uveljavila večji nadzor nad programom centra. Med drugim je dogodek odpovedal dolgoletni voditelj tradicionalnega božičnega jazz koncerta v Kennedyjevem centru, Chuck Redd.
