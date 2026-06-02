Viralni posnetek ni pristen: Trumpovo ime ostaja na pročelju

Viralni videoposnetek prikazuje, kako delavci odstranjujejo ime ameriškega predsednika Donalda Trumpa s fasade Keneddyjevega centra za uprizoritvene umetnosti. Medtem ko delavci trgajo črke, spodaj manjša skupina zbranih ljudi skače in proslavlja. Gre za umetno ustvarjen videoposnetek, ki se je razširil po Facebooku, Instagramu, Threadsu in TikToku, ogledalo pa si ga je na milijone ljudi. "Odpor se je začel. Sodnik je odločil, da je treba Trumpovo ime odstraniti iz Kennedyjevega centra," piše v objavi na Instagramu z dne 30. maja 2026.

Ker je ravno v petek zvezni sodnik razsodil, da preimenovanje ustanove, posvečene predsedniku Johnu F. Kennedyju, v Trump-Kennedy Center krši jasno besedilo zvezne zakonodaje, ki zahteva, da stavba počasti predsednika Kennedyja in izključno predsednika Kennedyja, so mnogi verjeli, da je videoposnetek pristen. Toda, Trumpovo ime je še vedno na pročelju, je potrdil dopisnik AFP iz Washingtona.

Imena za zdaj še ne bodo odstranili

Trump je lani po vrnitvi v Belo hišo "očistil" upravni odbor centra, sebe postavil za predsednika odbora ter vanj imenoval svoje podpornike, ki so nato glasovali za preimenovanje objekta v "Trump-Kennedy Center". Njegovo ime je bilo kmalu na pročelje pritrjeno z velikimi črkami nad Kennedyjevim.

Ime Donalda Trumpa na Keneddyjevem centru AP

