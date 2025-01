Trumpova inavguracija bo zaradi 'nevarnega' mraza potekala v dvorani

Zadnji predsednik, ki je prisegel v zaprtih prostorih, je bil Ronald Reagan leta 1985, saj je tudi takrat po Washingtonu pestilo hladno vreme. Letos je na dan otvoritve za Washington DC napovedan izjemen mraz, temperature naj bi se gibale med - 11 in - 5 stopinjami Celzija.

V zaprtih prostorih bo potekala tudi otvoritvena parada, skupaj z vsemi tremi otvoritvenimi plesi se bo odvijala v Washingtonski Capitol One Areni.

V izjavi, objavljeni na njegovi platformi družbenih medijev Truth Social, je Donald Trump dejal, da "ne želi da bi bil zaradi nizkih temperatur kdorkoli poškodovan". "Te razmere so nevarne tudi za desettisoče organov pregona, prvih posredovalcev, policistov K9 in celo za konje," je povedal in dodal, da bodo zimske razmere nevarne tudi za stotisoče podpornikov. "V vsakem primeru pa se, če se odločite za prihod, oblecite toplo," je dodal.

Capitol One Arena bo odprta tudi za ogled otvoritvenega nagovora v živo, še poroča BBC.

"Vsi bodo na varnem, vsi bodo srečni in skupaj bomo Ameriko znova naredili veliko," je še zapisal Trump.