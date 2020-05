Trumpovo maščevanje Twitterju

Družbeno omrežje je že leta ventil Donalda Trumpa za sproščanje jeze, mazanje tekmecev, podžiganje volivcev in občasno razširjanje neresnic. Ko so v ponedeljek eni od njih dodali oznako, da je treba trditve predsednika ZDA preveriti, je iz Bele hiše hušknil val jeze. Predsednik je tako včeraj ukazal priškrnitev zaščite, ki tehnološke velikane odvezuje odgovornosti za objave uporabnikov.

icon-expand Donald Trump s predsedniškim ukazom želi odpraviti zaščito tehnoloških velikanov.

Osrednja točka predsedniškega ukaza je sekcija 230 v zakonu o komunikacijski spodobnosti iz 1996, v kateri je določeno, da tehnološka podjetja niso založniki vsebin, ki jih uporabniki objavljajo na njenih platformah. Zaradi tega tudi niso pravno odgovorna zanje, kar v praksi pomeni, da Facebook ali Twitter ne moremo tožiti niti za tiste objave, ki morda kršijo zakonodajo. Čeprav jim ni potrebno uredniško preverjati milijone objav, pa jih sekcija hkrati pooblašča, da "v dobri veri" odstranijo ali omejijo objave, za katere menijo, da so "obscene, nespodobne, opolzke, pokvarjene, pretirano nasilne, napadalne ali drugače sporne". Tehnološki velikani so pograbili predvsem prvi del sekcije, saj je pri nastajanju novih platform prevladala ekonomija pozornosti, ko negujejo in manipulirajo pozornost uporabnikov in jo prodajajo najboljšemu ponudniku. Tako kot formula "solze, sperma, kri" poganja klike na mnogih spletnih straneh, (politični) spopadi in draženja prinašajo viralnost na družbenih medijih. Z naraščanjem vpliva slednjih se stopnjujejo tudi kritike, da ne opravljajo klasične uredniške naloge bdenja nad vsebino, posebej sovražnim govorom in širjenjem neresnic. Toda pobude po večjem nadzoru se klešejo z opozorili, da brisanje sporočil in prepoved objavljana posega v pravico do svobode govora. Prvi tviter trol Oba velikana, Facebook in Twitter že dolgo previdno tipata po tankem ledu, po eni strani trdita, da sta zasebni podjetji, ki dajeta uporabnikom možnost komuniciranja in nista odgovorna za vsebino, ki jo uporabniki ustvarjajo. Po drugi strani skušata val kritik zaradi spornih objav ublažiti z ukrepi, kot je Facebookov nadzorni svet, v katerem bo 40 neodvisnih članov bdelo nad posegi v objave uporabnikov. Twitter je nekoliko bolj odločen pri brisanju spornih čivkov, odrekli so se tudi prihodkom od političnega oglaševanja. Prav mešanje politike in družbenih medijev je najbolj eksplozivna zmes, previdni šef Facebooka Mark Zuckerberg je lani na zaslišanju pred kongresom dejal, da "ne bodo preverjali izjav politikov", saj razmislek o njih prepuščajo volivcem.

icon-expand Šef Facebooka Mark Zuckerberg ne želi posegati v objave politikov, tudi če so povsem neresnične. FOTO: Kanal A

To je bil morda tudi odziv na stopnjevanje pritiska z ameriške desnice, da v tehnoloških velikanih prevladuje liberalen pogled na svet in da zaradi skušajo utišati predvsem konservativne glasove. Zuckerberg je tako na vrsti večerij z vplivnimi konservativci skušal ublažiti skrbi o posegih v svobodo govora. Tudi Bele hiše oziroma Trumpa ne skrbi objavljanje neresnic in nespodobnosti, saj je sam eden največjih proizvajalcev obeh. Še zdaleč ni prvi politik z receptom za demagoško zlorabo (družbenih) medijev, toda za pripadnika bejbibum generacije je izjemno spreten pri uporabi modernih oblik komuniciranja. Po besedah kolumnistke New York Timesa Kare Swisher je "najboljši tviter trol v zgodovini, res je dober pri tem, kar počne, le da je večina tega nizkotna". Za Trumpa je Twitter izjemno orodje, bere ga 80 milijonov sledilcev, kar mu daje gorjačo, s katero hkrati vlada in vodi nenehno volilno kampanjo. Predsednik nima nikakršnega moralnega filtra med glavo in prsti na telefonu, svoje sledilce prepričuje, naj "ne verjamejo dokazom pred lastnimi očmi", ampak "dnevnim obrokom dezinformacij, mržnje in hujskanja", kot je predsedniško čivkanje označil John Cassidy iz New Yorkerja. Po njegovih besedah možnosti za ponovno izvolitev predsednika pet mesecev pred volitvami visijo na njegovi zmožnosti, da popravlja zgodovino, ustvarja diverzije in sramoti svoje politične nasprotnike ter kritike. Zato je bila odločitev Twitterja, da njegovim trditvam o volilih prevarah doda opozorilo sledilcem, naj sami preverijo, kaj je res in kaj ne, toliko večji udarec zanj. Pljuvanje v lastno skledo Odziv je še bolj pokazal različna pogleda šefa Facebooka in prvega moža Twitterja Jacka Dorseya na vlogo njunih platform. Zuckerberg se je na oznako Trumpovih tvitov odzval z besedami, da zasebna podjetja ne bi smela biti "razsodnik o resnici na spletu". Dorsey je odgovoril, da bodo "še naprej opozarjali na nepravilne in sporne informacije o volitvah po svetu" in "priznali ter sprejeli napake, ki smo jih naredili". Po njegovih besedah niso razsodniki o resnici, pač pa opozarjajo dajejo dodatne informacije, tako da lahko uporabniki sami presodijo resničnost spornih izjav. Zuckerberg je morda tudi hotel preprečiti, kar je v četrtek priletelo iz Bele hiše.

icon-expand Prvi mož Twitterja Jack Dorsey pravi, da bodo "še naprej opozarjali na nepravilne in sporne informacije o volitvah po svetu". FOTO: Reuters

Predsedniški ukaz namreč spodbuja Zvezno komisijo za komunikacije, naj na novo določi pomen sekcije 230 in kako ta ščiti tehnološke velikane. Zvezna komisija za trgovino pa naj razmisli o ukrepih proti platformam, ki "omejujejo govor na način, neskladen z njihovimi javnimi zagotovili o takšnih praksah". Bela hiša je hkrati ustanovila nov svet, ki bo preučil obtožbe o cenzuri na podlagi političnih prepričanj, zvezne agencije pa bodo morale premisliti o vlaganju denarja v oglaševanje na družbenih medijih. Ni še čisto jasno, kakšne bodo posledice ukaza, saj se je mnogo pravnikov odzvalo, da predsednik nima pooblastil za spremembo razlage zakonodaje. Hkrati analitiki ugotavljajo, da bi uresničitev ukaza prisilila tehnološke velikane, naj začno bolj skrbno preverjati vsebine objav, kar bi pomenilo še več posegov v tiste, ki presegajo meje. Kar pomeni tudi Trumpove tvite. "Ironija je, da je Donald Trump velik koristnik sekcije 230, saj platforme brez imunosti, ki jo zagotavlja, ne bi tvegale pravne odgovornosti kot gostitelji njegovih laži, klevet in groženj," meniKate Ruane, pravna svetovalka organizacije Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU). Celo voditelj Neil Cavuto, ki je očitno na konservativni in provladni televiziji Fox News prevzel vlogo glasu razuma, je dejal, da so predsednikove izjave, ko je med drugim omenjal celo možnost zaprtje Twitterja, šokantne.



icon-expand V Washingtonu se je nemudoma pojavil potujoči oglas, ki je Trumpa označil za lažnivca, ki skuša kaznovati opozorila o njegovih lažeh. FOTO: AP

Prevare kot izgovor za nižanje udeležbe Cavuta je dejal, da sploh ni šlo za cenzuro, ampak preverjanje resničnosti izjave predsednika, ki je bila napačna. Trditev, da "milijone ’ilegalcev’ oddaja volilne lističe, kar preprosto ne drži. Ne gre za dilemo levega ali desnega pogleda, gre za napačno dejstvo... nekateri so dejali za popolno laž," je opozoril. Trump kljub temu vztrajno širi lažen alarm o volilnih prevarah, ki naj bi se zgodile. Zadnje čase je osredotočen na glasovanje po pošti, ki ga mnoge zvezne države želijo razširiti zaradi previdnosti ob pandemiji koronavirusa. To po trditvah predsednika to odpira vrata za hude volilne goljufije. Slednje so njegova priljubljena tema vedno, ko zaostaja v anketah. Že pred štirimi leti je ves čas opozarjal nanje, po nepričakovani zmagi je obtožbe omenil samo še na tiste zvezne države, kjer je izgubil. Tako še vedno rad pove, da so pred štirimi leti v New Hampshire od drugod z avtobusi vozili ljudi, ki so glasovali proti njemu (ne drži). Kalifornija je po njegovem demokratska samo zaradi nedokumentiranih priseljencev, ki volijo, kljub temu da nimajo državljanstva (ne drži). Prevare naj bi bile tudi razlog, da je Hillary Clinton prepričljivo zmagala po številu oddanih glasovnic (podprlo jo je skoraj 2,9 milijona več Američanov).

icon-expand Trditve o prevarah naj bi bile le izgovor, s katerimi skušajo republikanci otežiti voljenje manjšinam in mladim. FOTO: AP