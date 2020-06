Trumpovo predvolilno zborovanje v Tulsi: podpornikov precej manj, kot je napovedoval

Ker ni bilo pričakovane množice, so delavci pred začetkom zborovanja podrli oder pred dvorano, kjer bi morala Trump in podpredsednik ZDA Mike Pence pozdraviti več sto tisoč ljudi, ki ne bi mogli v dvorano. Pred dvorano se je sprehajalo le nekaj ljudi, Trumpova kampanja pa je sporočila, da so krivi protestniki in mediji. Ti so namreč poročali o svarilih zdravstvenih uradnikov, da polna dvorana v času pandemije ni priporočljiva. Protestniki pa naj bi ovirali Trumpove privržence na poti do dvorane.

Protestnikov je sicer bilo nekaj, vendar še zdaleč ne dovolj, da bi kogarkoli ovirali. V malo večjem številu so se zbrali okoli dvorane šele med Trumpovim govorom, kjer so se besedno zbadali z oboroženimi Trumpovimi podporniki.

Policija je odnesla belo žensko, ki je sedela na ulici, oblečena v majico z napisom 'Ne morem dihati' v spomin na temnopoltega Georgea Floyda, ki ga je 25. maja v Minneapolisu zadušil beli policist. Floydova smrt je po državi sprožila množične proteste proti policijskemu nasilju, med katerimi je Trump predvsem grozil protestnikom. To je storil tudi pred zborovanjem v Tulsi, ko je v petek tvitnil, da se vsem tem malopridnežem ne bo pisalo dobro, če bodo motili njegovo zborovanje.

Trumpova izbira Tulse je bila prav tako ponesrečena v času protestov proti rasizmu, saj je zborovanje najprej predvidel v petek, 19. junija, ko temnopolti Američani praznujejo osvoboditev izpod suženjstva, in to v mestu, kjer je bil leta 1921 največji 'belski' pokol temnopoltih po državljanski vojni. Trump je iz občutljivosti do čustev temnopoltih dogodek premaknil za en dan na soboto.

Zaostaja za Bidnom, točke nabira na račun obtoževanj

Trumpov govor je potekal po ustaljenem scenariju z nizanjem pohval na lasten račun, kritik na račun demokratov in anekdot. Zborovanje je bilo potrebno za predsednika, da si napolni baterije in požene kampanjo naprej, saj v anketah opazno zaostaja za demokratom Josephom Bidnom.

Kar 15 minut je porabil za opisovanje svojega spusta po klančini z odra po nedavnem govoru na vojaški akademiji West Point in držanja kozarca vode z obema rokama. Ponovil je, da je na dolgi in strmi klančini drselo, kozarec pa je prijel z obema rokama, ker si ni želel zmočiti kravate.

Neusmiljen je bil do svojih političnih nasprotnikov. "Nebrzdana leva drhal skuša vandalizirati našo zgodovino, onečastiti naše spomenike – naše čudovite spomenike – porušiti naše kipe in kaznovati in preganjati vsakogar, ki se ne podvrže njihovim zahtevam po popolnem nadzoru. Mi se ne bomo podvrgli," je Trump opisal trenutne proteste, med katerimi padajo kipi generalov konfederacije.

Levico je obtožil, da želi ženske siliti v splav in Američanom odvzeti orožje, Bidna je obtožil, da je v žepu Kitajske in povsem nesposoben. Opisal je tudi, kako se je s podjetji pogajal, da dobi boljše pogoje za javna naročila, pri čemer je celo zaklel. Pohvalil se je tudi, da ima najlepše stanovanje in lastnino, ter pozval privržence, naj novembra volijo za njegov nov mandat.

Znova je okrcal kongresnico po rodu iz Somalije Ilhan Omar, da nima pravice govoriti Američanom, kako naj vodijo državo, čeprav je sama Američanka.

Pohvalil je svoj odgovor na epidemijo covid-19 in pri tem potožil, da je rešil več sto tisoč življenj, da pa tega nihče ne omenja. Dejstvo, da je v ZDA največ potrjenih primerov okužb, pa je zavrnil s tem, da je to zato, ker opravijo največ testiranj. "Zato sem rekel svojim ljudem, naj upočasnijo testiranje," je dejal in koronavirus znova označil za "kung flu", kar je norčevanje iz kitajskega izvora virusa.