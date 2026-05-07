Trumpovo sporočilo EU: Bil sem potrpežljiv, časa imate do 4. julija

Donald Trump zadnje tedne pritiska na EU, naj ratificira trgovinski sporazum z ZDA, novo grožnjo o zvišanju carin pa je objavil po telefonskem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

"Imel sem odličen telefonski pogovor s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen," je zapisal in med drugim dodal, da je potrpežljivo čakal, da EU izpolni svoj del zgodovinskega trgovinskega sporazuma, o katerem sta se dogovorila junija lani na Škotskem.

Von der Leynova pa je po pogovoru s Trumpom na družbenem omrežju zapisala, da ostajata obe strani v celoti zavezani izvajanju trgovinskega sporazuma.