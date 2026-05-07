Tujina

Trumpovo sporočilo EU: Bil sem potrpežljiv, časa imate do 4. julija

Washington, 07. 05. 2026 22.16 pred 37 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA M.P.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je na omrežju Truth Social sporočil, da ima EU do 4. julija čas, da začne izvajati trgovinski sporazum z ZDA, sicer bo povišal carine na precej višjo raven.

Donald Trump zadnje tedne pritiska na EU, naj ratificira trgovinski sporazum z ZDA, novo grožnjo o zvišanju carin pa je objavil po telefonskem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

"Imel sem odličen telefonski pogovor s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen," je zapisal in med drugim dodal, da je potrpežljivo čakal, da EU izpolni svoj del zgodovinskega trgovinskega sporazuma, o katerem sta se dogovorila junija lani na Škotskem.

Von der Leynova pa je po pogovoru s Trumpom na družbenem omrežju zapisala, da ostajata obe strani v celoti zavezani izvajanju trgovinskega sporazuma.

Preberi še Višje carine na uvoz avtomobilov? 'Pripravljeni smo na vsak scenarij'

Trump je pred dnevi zagrozil s povišanjem carin na uvoz avtomobilov iz EU s sedanjih 15 odstotkov, kot to določa trgovinski sporazum med državama, na 25 odstotkov.

Odločitev je utemeljil z navedbo, da EU ne uresničuje trgovinskega sporazuma. Ameriški mediji pa poročajo, da je odločitev sprejel zato, ker ga je nemški kancler Friedrich Merz razjezil z izjavo, da vojna z Iranom ponižuje ZDA.

Bruselj je Trumpove očitke zavrnil in poudaril, da EU svoje zaveze iz trgovinskega dogovora z ZDA izvaja v skladu z običajnimi zakonodajnimi postopki. Potem ko je parlament konec marca sprejel svoje stališče o predlogu te pravne podlage, se zdaj o njem pogaja z državami članicami.

