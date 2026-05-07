Trumpovo sporočilo EU: Bil sem potrpežljiv, časa imate do 4. julija

Donald Trump zadnje tedne pritiska na EU, naj ratificira trgovinski sporazum z ZDA, novo grožnjo o zvišanju carin pa je objavil po telefonskem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.
"Imel sem odličen telefonski pogovor s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen," je zapisal in med drugim dodal, da je potrpežljivo čakal, da EU izpolni svoj del zgodovinskega trgovinskega sporazuma, o katerem sta se dogovorila junija lani na Škotskem.
Von der Leynova pa je po pogovoru s Trumpom na družbenem omrežju zapisala, da ostajata obe strani v celoti zavezani izvajanju trgovinskega sporazuma.
Trump je pred dnevi zagrozil s povišanjem carin na uvoz avtomobilov iz EU s sedanjih 15 odstotkov, kot to določa trgovinski sporazum med državama, na 25 odstotkov.
Odločitev je utemeljil z navedbo, da EU ne uresničuje trgovinskega sporazuma. Ameriški mediji pa poročajo, da je odločitev sprejel zato, ker ga je nemški kancler Friedrich Merz razjezil z izjavo, da vojna z Iranom ponižuje ZDA.
Bruselj je Trumpove očitke zavrnil in poudaril, da EU svoje zaveze iz trgovinskega dogovora z ZDA izvaja v skladu z običajnimi zakonodajnimi postopki. Potem ko je parlament konec marca sprejel svoje stališče o predlogu te pravne podlage, se zdaj o njem pogaja z državami članicami.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.