Trumpovo nenavadno valentinovo voščilo

Na uradnih profilih Bele hiše so ob valentinovem objavili fotografijo z roza podlago in srčki, na njej pa obraz Trumpa in Toma Homana , ki je zadolžen za vse oblike deportacij tujcev, ki so nezakonito v ZDA, nad njima pa verz: "Vrtnice so rdeče, vijolice so modre, pridite nezakonito in deportirali vas bomo. Ob objavi so zapisali: Srečno valentinovo.

Prvi del verza je sicer pogosto del šaljivih zapisov, nadaljevaje pa se v angleščini rima. Spretno zlaganje besed so tokrat v Beli hiši izkoristili tudi za politične namene in širjenje svojih prepričanj, a številni uporabniki so pod objavo komentirali, kako je mogoče, da na tak način komunicira uradni profil Bele hiše. "Zakaj vladni računi postajajo strani za šale?" "Dvakrat sem moral osvežiti stran, da sem se prepričal, da je to res," so zapisali uporabniki.

Profil Bele hiše ima na Instagramu skoraj osem milijonov sledilcev. Omenjeno fotografijo je všečkalo več kot 109 tisoč ljudi, pod njo je še 17 tisoč komentarjev. Objava je na omrežju X, ki je v lastni Trumpovega političnega sopotnika Elona Muska, prejela več kot 143 tisoč všečkov.

Trump je pred volitvami obljubil največje deportacije nezakonitih priseljencev iz ZDA in njegova vlada proti njim izvaja odmevne akcije. Predsednik ZDA vztraja pri svojih trditvah, da so priseljenci v večji meri odgovorni za kazniva dejanja, čeprav raziskave tega ne potrjujejo, je poročala AFP. Iz Bele hiše so sicer prejšnji teden sporočili, da je bilo od 20. januarja, ko je Trumpu nastopil mandat, v okviru strožje priseljenske politike aretiranih že več kot 8000 ljudi, nekatere so že deportirali, druge so zaprli.