'Zdrav je kot Ali na vrhuncu. Trump bi ga nokavtiral. Z lahkoto.'

Donald Trump proti Muhamedu Aliju FOTO: ChatGPT icon-expand

"Predsednik Trump je še vedno odličnega zdravja, kaže robustne srčne, pljučne, nevrološke in splošne telesne funkcije," je v sporočilu zapisal njegov zdravnik, stotnik Sean Barbabella, in si s tem prislužil plaz kritik, predvsem s strani Trumpovih nasprotnikov. Donald Trump je sicer najstarejši predsednik v ameriški zgodovini ob nastopu mandata. Med skoraj peturnim zdravniškim pregledom v bolnišnici Walter Reed v Bethesdi v Marylandu je Trump opravil več krvnih preiskav, kardiološki pregled in ultrazvok, je povedal njegov zdravnik in urgentni zdravnik ameriške mornarice, ki je služil v Iraku in Afganistanu. "Predsednik Trump kaže odlično kognitivno in fizično zdravje in je popolnoma sposoben opravljati naloge vrhovnega poveljnika in vodje države," je dr. Barbabella zapisal v izvidu, ki ga je v nedeljo objavila Bela hiša. Trump je z odliko opravil tudi kognitivni test in dosegel maksimalno število točk, je ugotovil dr. Barbabella.

Trump je po pregledu dejal, da je v splošnem v zelo dobri formi. "Dobro srce, dobra duša, zelo dobra duša," je povedal in dodal, da so mu zdravniki dali tudi nekaj nasvetov glede spremembe življenjskega sloga in izboljšanja zdravja, vendar o podrobnostih ni želel govoriti, poroča BBC. Predsednik sicer jemlje več zdravil za uravnavanje holesterola – rosuvastatin in ezetimib – kot tudi aspirin za preprečevanje srčnih obolenj in kremo mometazon za kožne bolezni, piše v izvidu. Pregled je pokazal, da ima predsednikova zdravstvena anamneza "dobro nadzorovano hiperholesterolemijo", stanje, ki lahko poveča bolnikovo tveganje za srčni napad. Druga stanja, navedena v njegovi zdravstveni anamnezi, so vključevala preteklo okužbo s covidom, rozaceo, ki je kožna bolezen, ki pogosto povzroča rdečico na obrazu, in benigni polip debelega črevesa. V izvidu še piše, da imajo predsednikovi "sklepi in mišice popoln obseg gibanja", njegovo dobro zdravje pa pripisujejo aktivnemu življenjskemu slogu, vključno s "pogostimi zmagami na tekmovanjih v golfu".

Sporna teža

Predsednik je visok 190 centimetrov in tehta 101 kilogram. V zadnji podatek ne verjamejo vsi. Precejšen del javnosti je prepričan, da je Trump precej težji. Februarja 2019 je tehtal dobrih 110 kilogramov. Aprila 2023 je med zaslišanjem newyorškim policistom povedal, da tehta slabih 110 kilogramov. Po kalkulatorju indeksa telesne mase bi bil v skladu s tokratnim uradnim podatkom kategoriziran kot prekomerno težak, ne pa debel. Med Trumpovim prvim mandatom je zdravnik Bele hiše dejal, da je predsednik zdrav, vendar mora shujšati in telovaditi. Teža predsednika pa je spodbudila največ zapisov, objav in razprav na družbenih omrežjih, kjer nekateri uporabniki zdravniško poročilo označujejo za "več kot parodijo" in "satiro".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Glede na Trumpov letni pregled ima skoraj popolnoma enako zdravstveno stanje kot Muhammad Ali na svojem fizičnem vrhuncu. In ta moški je star 80 let. Razmisli o tem, za trenutek. Premier Trump bi nokavtiral premierja Muhammada Alija. Z lahkoto," je sarkastično zapisal eden od uporabnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trumpa in njegovo postavo primerjajo tudi s številnimi aktivnimi in krepko mlajšimi športniki. Trumpovi rezultati fizičnega pregleda kažejo, da je v odličnem zdravju, saj meri 190 cenitmetrov in tehta 101 kilogram. Za referenco, NFL branilec D. K. Metcalf je visok 193 centimetrov in tehta 107 kilogramov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.