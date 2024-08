'Trumpu bomo v slogu Currya rekli noč, noč'

Njegove besede si je na demokratski konvenciji izposodil njegov trener. Kot je dejal Kerr, si bo vsak dan prizadeval, da bo čim več ljudi pozval na volitve, da volijo Kamalo Harris in Tima Walza za naslednjo predsednico in podpredsednika Združenih držav. "Potem ko bodo tisti večer sešteti rezultati, pa lahko z besedami velikega Stepha Curryja rečemo Donaldu Trumpu: 'Noč, noč!'"

Ameriški predsednik Joe Biden je z ognjevitim in čustvenim govorom, v katerem je našteval dosežke svoje vlade in napadal republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa, sklenil uvodni dan nacionalne konvencije demokratske stranke v Chicagu in pozval Američane, naj volijo Kamalo Harris. Vidno ganjenega Bidna so pozdravile več kot štiriminutne ovacije in vzkliki "hvala, Joe".

Uvodni dan konvencije se je sicer zavlekel čez predvideni urnik, med drugim zato, ker so policisti zaradi demonstracij nekoliko zadržali prihod udeležencev konvencije v dvorano United Center. Vendar pa se napovedi o velikih protestih in nemirih nasprotnikov ameriške podpore Izraelu niso uresničile.

Ameriški mediji poročajo o okrog 10.000 protestnikih, medtem ko so jih sprva napovedovali 30.000. Gre za podpornike različnih skupin, pri čemer je sporočilo za mir v Gazi najmočnejše. Isto sporočilo vsebuje tudi v ponedeljek potrjena platforma demokratske stranke, poleg Bidna pa so ga ponavljali tudi drugi govorniki.

Množico zbranih so najprej nagovorili nekateri najbolj znani demokratski politiki, kot so newyorška kongresnica Alexandria Ocasio Cortez, kongresnik iz Južne Karoline Jim Clybourne in nekdanja predsedniška kandidatka Hillary Clinton.

Glavni temi govorov sta bili kritika Trumpa in izražanje podpore pravicam žensk na čelu s pravico do splava, ki jo je konservativna večina vrhovnega sodišča odpravila leta 2022 in jo prepustila v odločanje zveznim državam.

Demokrati so na oder poslali ženske, ki so imele v republikanskih državah po prepovedi splava težave, voditelji sindikalnih organizacij pa so napadali pohlep korporacij ter izražali hvaležnost Bidnu, da jih je v zadnjih letih odločno podpiral.

Dvorano je dvignila na noge Hillary Clinton, ko je z opisovanjem svojih izkušenj na neuspešni poti do položaja prve predsednice ZDA kritizirala Trumpa in pozivala k veliki volilni udeležbi za Kamalo Harris.

"Kamali je mar za otroke, družine in Ameriko. Donaldu je mar le zase. Ko je bila tožilka, je svoje nastope na sodišču začela z besedami "za ljudstvo" – to je nekaj, česar Trump ne bo nikoli razumel," je dejala nekdanja državna sekretarka ZDA.

Nastopila je tudi prva dama ZDA Jill Biden, ki je priznala, da odločitev moža o odstopu od kampanje ni bila enostavna.