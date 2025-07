Trumpu diagnosticirali kronično bolezen ožilja

Vprašanja o Trumpovih zdravstvenih težavah so se okrepila po objavi fotografija z nedeljskega finala klubskega svetovnega nogometnega prvenstva v New Jerseyju, na kateri je videti, da ima Trump močno otečene noge pri gležnjih. Ameriški mediji so objavili tudi fotografijo velikega madeža na njegovi roki.

"Predsedniku so opravili celovit pregled, vključno z diagnostičnimi preiskavami žil, intravenoznim ultrazvokom spodnjih okončin in ugotovili kronično popuščanje ven, kar je nenevarno in pogosto stanje, zlasti pri osebah, ki so starejše od 70 let," je pojasnila.

Povedala je tudi, da zdravniki niso ugotovili znamenj tromboze ven ali bolezni arterij, predsednikovo srce pa deluje normalno. Glede fotografij madeža na roki pa je dejala, da so vidne modrice posledica draženja mehkih tkiv zaradi pogostih rokovanj, pa tudi zaradi redne uporabe aspirina proti boleznim srca in ožilja.