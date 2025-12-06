Trumpu nagrada FIFE za mir: 'Želim samo reševati življenja'

Ameriškemu predsedniku ZDA se je uresničila dolgoletna želja. Naposled je le dobil priznanje za mir. Potem ko si je dolgo želel Nobelovo nagrado, je prejel na novo ustanovljeno nagrado mednarodne nogometne zveze FIFA.

Predsednik FIFE Gianni Infantino je Donaldu Trumpu na žrebanju skupinskega dela za svetovno prvenstvo v nogometu 2026 izročil velik zlati pokal nagrade za mir, okoli vratu pa si je Trump obesil zlato medaljo na modrem traku. Infantino je Trumpa obsipal s pohvalami in Trump je žarel od ponosa: "To je resnično ena največjih časti v mojem življenju," je po poročanju AP dejal Trump.

Trump je novinarjem ob prihodu v Kennedyjev center povedal, da ne ve, ali bo prejel nagrado, in dodal: "Ne potrebujem nagrad. Želim samo reševati življenja. FIFA je nagrado opisala kot nagrado, ki nagrajuje posameznike, ki so sprejeli izjemna in izredna dejanja za mir in s tem združili ljudi po vsem svetu."

