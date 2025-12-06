Svetli način
Tujina

Trumpu nagrada FIFE za mir: 'Želim samo reševati življenja'

Washington, 06. 12. 2025 09.27 | Posodobljeno pred 27 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
66

Ameriškemu predsedniku ZDA se je uresničila dolgoletna želja. Naposled je le dobil priznanje za mir. Potem ko si je dolgo želel Nobelovo nagrado, je prejel na novo ustanovljeno nagrado mednarodne nogometne zveze FIFA.

Predsednik FIFE Gianni Infantino je Donaldu Trumpu na žrebanju skupinskega dela za svetovno prvenstvo v nogometu 2026 izročil velik zlati pokal nagrade za mir, okoli vratu pa si je Trump obesil zlato medaljo na modrem traku. Infantino je Trumpa obsipal s pohvalami in Trump je žarel od ponosa: "To je resnično ena največjih časti v mojem življenju," je po poročanju AP dejal Trump.

Trump je novinarjem ob prihodu v Kennedyjev center povedal, da ne ve, ali bo prejel nagrado, in dodal: "Ne potrebujem nagrad. Želim samo reševati življenja. FIFA je nagrado opisala kot nagrado, ki nagrajuje posameznike, ki so sprejeli izjemna in izredna dejanja za mir in s tem združili ljudi po vsem svetu."

Trumpu nagrada za mir
Trumpu nagrada za mir FOTO: AP

Na žrebanju je bil ameriški predsednik v družbi soproge Melanie Trump. Trump, ki se je odkrito zavzemal za Nobelovo nagrado za mir in si jo tudi dolgo želel, je bil velik favorit za osvojitev novo ustanovljene nagrade FIFA. S predsednikom FIFA sta namreč tesna zaveznika, Infantino pa je jasno povedal, da meni, da bi Trump moral dobiti Nobelovo nagrado za svoja prizadevanja za doseganje premirja v Gazi.

fifa trump nagrada
KOMENTARJI (66)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Janez23
06. 12. 2025 10.16
Po zadnjih informacijah, naj bi UEFA nagrado za mir Aleksander Čeferin podelil Janezu Janši za zasluge med osamosvojitveno vojno in potem 15. marca 2022 ko je z obiskom Kijeva prisilil v umik rusko vojsko iz okoliških mest. 28. marca potem rusi zapustijo Irpin. 31. marca Bučo, Makariv, Lukyanivka, Brovary, Hostomel,..... in še ostala mesta v Kijevski oblasti. Prav tako je po tem obisku Putin spremenil cilje posebne vojaške operacije in ni več zavzetje celotne Ukrajine, kot je napovedal, ampak zgolj obmejni regiji Doneck in Lugansk.
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
06. 12. 2025 10.15
-2
Jaz pravim tudi če gre Ukrajina na pol, samo da imamo mir. Se bodo źže zmenili
ODGOVORI
0 2
_endrug
06. 12. 2025 10.14
+3
Joj, kako mu lezejo v rit. Neverjetno.
ODGOVORI
3 0
minimalizem
06. 12. 2025 10.14
+2
mhm. zelis ja. potem pa svojega uhljatega postavi na realna tla in naj neha ubijati ljudi ki niso oborozeni.
ODGOVORI
2 0
lokson
06. 12. 2025 10.13
-1
Hehe. Ti samo poglej frustracije kolesariata. Neprecenljivo.
ODGOVORI
1 2
St. Gallen
06. 12. 2025 10.13
+1
Biden te nagrade nima
ODGOVORI
1 0
Quercus
06. 12. 2025 10.12
+3
Kot majhen otrok, ki je dobil najljubšo igračko. In takšen popolnoma nezreli narcis vlada najmočnejši državi na svetu. Samo poglejte si njegov zaničljiv pogled uprejen proti Mehiški predsednici in Kanadskemu premierju: "Vidva luzerja pa nista dobila tega kar sem jaz dobil. Luzerja!"
ODGOVORI
4 1
Vera in Bog
06. 12. 2025 10.13
-1
Ha ha boš rekel da tredu ni luzer 😂😂😂
ODGOVORI
0 1
Vera in Bog
06. 12. 2025 10.12
-1
S o Rusi naši smrtni sovražniki ali največji zaveznik zaradi nafte? Naj se vsak malo vpraša
ODGOVORI
1 2
Greznica
06. 12. 2025 10.14
+1
ti nisi diht mudel!
ODGOVORI
1 0
Greznica
06. 12. 2025 10.11
+0
Gianni Infantino ofca kupljena
ODGOVORI
1 1
sentilj54
06. 12. 2025 10.11
-1
Ne moreš verjeti, največj manipulator, ki podpira izrael pri pobijanju nedolžnik otrok, izdal je Ukrajino in Evropo, zdaj mu pa ti prilizovalci podeljujejo nagrade! Bolano!
ODGOVORI
1 2
Zanesenjak
06. 12. 2025 10.11
+4
Temu se reče korupcija, veze, sprevrženost, norčevanje iz poštenja, potvarjanje, zavajanje ipd
ODGOVORI
5 1
Greznica
06. 12. 2025 10.15
točno tko kot cerkev - katero prezentira tukaj uporabnik vera in bog ..
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
06. 12. 2025 10.09
-3
Upajmo da se tudi Evropa strezne, razni Macroni nas peljejo direkt vojno
ODGOVORI
2 5
Greznica
06. 12. 2025 10.12
+1
dej se ti nauč tvojih 10 zapovedi! trol
ODGOVORI
3 2
Vera in Bog
06. 12. 2025 10.09
-3
Biden koliko zlega je ta človek naredil, pa nič kriv pa še hvalijo ga.
ODGOVORI
1 4
Vera in Bog
06. 12. 2025 10.08
-3
Biden bi že ružil z atomskimi on pa lepo tudi Ruse podpira. Tako imamo vsaj upanje
ODGOVORI
1 4
bluestar
06. 12. 2025 10.08
-2
Otrok, želel si je Nobelovo nagrado, jao…
ODGOVORI
1 3
Vera in Bog
06. 12. 2025 10.07
-3
Ta pravi dečko za predsednika.
ODGOVORI
1 4
KaiC
06. 12. 2025 10.08
+0
ja, za predsednika cirkusa 😂
ODGOVORI
2 2
Vera in Bog
06. 12. 2025 10.12
Prej ni bil ciruks ?
ODGOVORI
0 0
AlNiCo
06. 12. 2025 10.06
+2
Puhhhaahha. Ma kašni ispirjeni klovni
ODGOVORI
4 2
Claus
06. 12. 2025 10.06
-1
bruham
ODGOVORI
1 2
Bombardirc1
06. 12. 2025 10.04
-2
Klovn patetični...
ODGOVORI
2 4
motorist_mb
06. 12. 2025 10.03
+4
🤡
ODGOVORI
5 1
