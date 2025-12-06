Trumpu nagrada FIFE za mir: 'Želim samo reševati življenja'

Predsednik FIFE Gianni Infantino je Donaldu Trumpu na žrebanju skupinskega dela za svetovno prvenstvo v nogometu 2026 izročil velik zlati pokal nagrade za mir, okoli vratu pa si je Trump obesil zlato medaljo na modrem traku. Infantino je Trumpa obsipal s pohvalami in Trump je žarel od ponosa: "To je resnično ena največjih časti v mojem življenju," je po poročanju AP dejal Trump.
- FOTO: AP
Trump je novinarjem ob prihodu v Kennedyjev center povedal, da ne ve, ali bo prejel nagrado, in dodal: "Ne potrebujem nagrad. Želim samo reševati življenja. FIFA je nagrado opisala kot nagrado, ki nagrajuje posameznike, ki so sprejeli izjemna in izredna dejanja za mir in s tem združili ljudi po vsem svetu."
Na žrebanju je bil ameriški predsednik v družbi soproge Melanie Trump. Trump, ki se je odkrito zavzemal za Nobelovo nagrado za mir in si jo tudi dolgo želel, je bil velik favorit za osvojitev novo ustanovljene nagrade FIFA. S predsednikom FIFA sta namreč tesna zaveznika, Infantino pa je jasno povedal, da meni, da bi Trump moral dobiti Nobelovo nagrado za svoja prizadevanja za doseganje premirja v Gazi.
