Trumpu naj bi se obetala kazenska ovadba zaradi plačila pornogralki

Trumpa zaradi odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše in poskusa spreminjanja izida volitev leta 2020, ki je privedel do napada na kongres januarja 2021, preiskuje tudi posebni tožilec Jack Smith , ki pa je bele polti.

Cohen že več let sodeluje s tožilstvom Manhattna in prejšnji tožilec Cyrus Vance mlajši je po tožbah prišel do Trumpovih davčnih napovedi, vendar mu je potekel mandat, preden bi lahko vložil obtožnico.

New York Times poroča, da tožilstvo Alvina Bragga sprejema ukrepe, ki se skladajo s skorajšnjo kazensko ovadbo Trumpa zaradi plačila Danielsovi.

Trumpovi odvetniki trdijo, da je že razmišljanje o novem političnem napadu v obliki kazenske ovadbe dokaz, da je Trump nedolžen. "Trump je bil žrtev izsiljevanja, kot je tudi danes, in to je sramota za demokratske tožilce in mesto New York," so sporočili.

Profesor prava na univerzi Georgia State Anthony Michael Kreis sicer težko verjame, da bo Trump na koncu res obsojen zaradi plačila pornografski igralki. Profesor prava Jonathan Adler pa je tvitnil, da bi bila obtožnica zaradi kršitve državnega zakona s plačilom za molk o spolnem razmerju presedan.

Cohen je bil sicer zaradi tega obsojen na tri leta zapora, od česar je za zapahi že preživel nekaj več kot leto dni. V obtožnici proti Cohenu so zvezni tožilci navedli, da je Cohen s plačilom kršil zakonodajo o financiranju volilnih kampanj, v njej pa je bil kot neimenovani so-zarotnik omenjen Trump, ki ga takrat zaradi tega niso upali preganjati, ker je bil na položaju predsednika ZDA.