Trumpu ni všeč Brad Pitt in to, da je oskarja za najboljšega dobil južnokorejski film

Odkar je ameriški predsednik Donald Trump nastopil položaj, organizira predvolilna zborovanja. Na zadnjem v Colorado Springsu je v nagovoru množice med drugim kritiziral odločitev Ameriške filmske akademije, da oskarja za najboljši film podeli tujezičnemu filmu, in sicer južnokorejskemu Parazitu. "Kako slabi so bili oskarji letos, ste videli? In zmagovalec je … film iz Južne Koreje," je dejal Trump, oponašajoč človeka, ki podeli nagrado. "Kaj za vraga je bilo to? Z Južno Korejo imamo že dovolj problemov s trgovino, povrh vsega pa jim še dajo nagrado za najboljši film leta," je nadaljeval.

Parazit je prvi tujezični prejemnik oskarja za najboljši film, prav tako pa je oskarja dobil njegov režiser Bong Džun Ho. Kipec si je prislužil tudi za originalni scenarij in najboljši tujejezični film. Trump kljub temu ni bil navdušen. "Kje so filmi, kot je V vrtincu – lahko dobimo to nazaj, prosim? Sunset Boulevard, toliko dobrih filmov," je nadaljeval. Občinstvo je ob omembi oskarjev začelo usklajeno godrnjati, ob omembi starejših filmov pa navdušeno ploskati. Potem je dejal, da ne ve, ali je bil dober, na to pa so se nemudoma odzvali distributerji filma s podnapisi: "Razumljivo, saj ne zna brati."

Trump se je prav tako dotaknil govora Brada Pitta, ki je prejel oskarja za moško stransko vlogo v filmu Bilo je nekoč v Hollywoodu in pri tem omenil tudi odsotnost Johna Boltona na sojenju predsedniku Trumpu v senatu. "Nikoli nisem bil njegov velik oboževalec. Vstal je in pametoval. Mali pametnjakovič je, mali pametnjakovič," je dejal za hollywoodskega zvezdnika. Pitt je v govoru sicer dejal, da so mu povedali, da ima na voljo 45 sekund, kar je vseeno 45 sekund več, kot je senat dal Johnu Boltonu. "Razmišljam, da bi lahko Quentin Tarantino o tem naredil film, v katerem bi odrasli na koncu naredili pravo stvar," je dejal Pitt.