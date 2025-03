Trumpu prepovedali deportacije v zloglasni zapor v El Salvadorju

OGLAS

Prizivno sodišče je potrdilo odločitev sodnika nižje stopnje Jamesa Boasberga, ki je sredi meseca blokiral ustavno sporne deportacije pripadnikov tolpe v Salvador. Sodni spor glede deportacij se nadaljuje, ker Trumpova vlada ni upoštevala sodnikovega ukaza, naj obrne letali z več kot 200 ujetniki. Boasberg od vlade zahteva informacije o tem, zakaj ni ubogala njegovega ukaza in ustavila deportacije, Trumpova vlada pa trdi, da bi to ogrozilo nacionalno varnost ZDA. Predsednik Salvadorja Nayib Bukele, ki vodi odmevno kampanjo proti pripadnikom kriminalnih tolp, naj bi za sprejem Venezuelcev od Trumpove vlade dobil šest milijonov dolarjev.

Predsednik Salvadorja Nayib Bukele in predsednik ZDA Donald Trump FOTO: AP icon-expand

Trump obudil zakon o tujih sovražnikih Trump je za deportacije pripadnikov tolpe skušal obuditi zakon o tujih sovražnikih iz leta 1798, ki predsedniku v času vojne daje posebna pooblastila, vendar ga je sodnik Boasberg blokiral in vlada se je pritožila. Po porazu na prizivnem sodišču se obeta pritožba naprej na vrhovno sodišče ZDA. Trump je zaradi blokade zahteval ustavno obtožbo sodnika, kar je sprožilo odziv predsednika vrhovnega sodišča Johna Robertsa. Ta je predsednika posvaril, da zahteva po ustavni obtožbi ni primeren odziv na nestrinjanje s sodno odločitvijo. Med zaslišanjem o vladni pritožbi na sodno blokado je prizivna sodnica Patricia Millet dejala, da vlada z osumljenimi pripadniki tolpe Tren de Aragua postopa slabše, kot so postopali z osumljenimi nacisti v času druge svetovne vojne, ki so vsaj dobili pravico do zaslišanja na sodišču, kjer so lahko spodbijali obtožbe o nacizmu, poroča televizija ABC. Venezuelcem tega niso omogočili, ampak so jih naložili na letali in odpeljali v največji zapor Latinske Amerike CECOT, ki lahko sprejme 40.000 ljudi. Predsednik Nayib Bukele je tam zaprl osumljene pripadnike kriminalnih tolp brez sodnih procesov, Trumpovi vladi pa je za plačilo ponudil, da lahko tja izvozi tudi svoje kriminalce.

Bukele je zaprl več kot 86.000 osumljenih članov tolp, več tisoč pa so jih pozneje izpustili, ko so ugotovili, da so nedolžni, poroča AFP. Odvetniki izgnanih trdijo, da vsi niso pripadniki tolpe, vendar tega ne morejo dokazati, ker so jih izgnali brez zaslišanj. Na to je sredi marca opozoril sodnik Boasberg, v sredo pa tudi eden od prizivnih sodnikov. Sodnica Milletova pa je menila, da zakon iz leta 1798 ni namenjen nezakonitim priseljencem, ampak proti invaziji iz tujine. Trumpova vlada je sicer Tren de Aragua opredelila kot del invazije iz tujine. Zakon so uporabili le v času vojne proti Veliki Britaniji leta 1812, ter v času prve in druge svetovne vojne. Ministrica obiskala zapor: 'Čaka vas enaka usoda' El Salvador je v sredo obiskala Trumpova ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem, ki se je v zaporu CECOT postavila pred zapornike, slečene do pasu, da se vidijo tetovaže, ki jih opredeljujejo kot pripadnike tolpe in posnela video sporočilo vsem nezakonitim priseljencem v ZDA, da jih čaka enaka usoda.

