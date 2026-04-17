Trumpu prepovedali graditi plesno dvorano, lahko pa gradi bunker pod njo

"Sodnik sodišča v Washingtonu, ki sovraži Trumpa, človek, ki si je izredno prizadeval za spodkopavanje nacionalne varnosti in za to, da se ta velika daritev Ameriki zamakne ali sploh ne zgradi, poskuša preprečiti prihodnjim predsednikom in svetovnim voditeljem, da bi imeli varno in zaščiteno veliko srečevališče ali dvorano z bombnimi zaklonišči," je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Leonova odredba dovoljuje tudi gradbena dela nad zemljo, ki so nujno potrebna za pokrivanje, zavarovanje in zaščito takih objektov nacionalne varnosti, dokler ta gradnja ne določa velikosti in obsega plesne dvorane nad zemljo, poroča televizija ABC . Sodnik je uveljavitev odločitve odložil za sedem dni in tako vladi omogočil pritožbo.

Podzemna gradnja pod Belo hišo: Več kot le plesna dvorana

Odredba je bila izdana pet dni potem, ko je prizivno sodišče Leonu naložilo, naj pojasni svojo prejšnjo odredbo z dne 31. marca, s katero je Trumpovi vladi prepovedal kakršno koli ukrepanje v zvezi z gradnjo načrtovane dvorane v vrednosti 400 milijonov dolarjev na lokaciji nekdanjega vzhodnega krila Bele hiše, ki ga je dal Trump podreti.

Sodišče je Leonu izrecno naročilo, naj ponovno preuči morebitne posledice za nacionalno varnost, ki bi jih imela preprečitev gradnje. Leon je v četrtkovem mnenju dejal, da je resno obravnaval sklicevanje vlade na nacionalno varnost in varnost predsednika.

"Vendar pa nacionalna varnost ni bianko menica za nadaljevanje sicer nezakonite dejavnosti in pozne trditve, da je nadzemna dvorana neločljivo povezana z vrsto varnostnih elementov," je dejal sodnik, ki vztraja pri prepovedi gradnje dvorane.

Tožbo proti dvorani je vložil Nacionalni sklad za ohranitev zgodovinske dediščine in Leon je 31. marca sklenil, da noben zakon Trumpu niti približno ne daje pooblastila za gradnjo takšnega objekta v Beli hiši brez odobritve kongresa.

"Predsednik ZDA je skrbnik Bele hiše za prihodnje generacije predsedniških družin. Ni pa njen lastnik," je marca sklenil Leon.