Tujina

Trumpu prepovedali graditi plesno dvorano, lahko pa gradi bunker pod njo

Washington, 17. 04. 2026 10.16 pred 43 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Ne.M. STA
Gradnja plesne dvorane

Ameriški zvezni sodnik Richard Leon je v četrtek vladi predsednika ZDA Donalda Trumpa prepovedal izvajanje nadzemnih gradbenih del na sporni plesni dvorani Bele hiše, vendar pa ji je dovolil nadaljevati podzemna dela, vključno s podzemnim bunkerjem, poročajo ameriški mediji.

Gradnja plesne dvorane
Gradnja plesne dvorane
FOTO: AP

Leonova odredba dovoljuje tudi gradbena dela nad zemljo, ki so nujno potrebna za pokrivanje, zavarovanje in zaščito takih objektov nacionalne varnosti, dokler ta gradnja ne določa velikosti in obsega plesne dvorane nad zemljo, poroča televizija ABC. Sodnik je uveljavitev odločitve odložil za sedem dni in tako vladi omogočil pritožbo.

"Sodnik sodišča v Washingtonu, ki sovraži Trumpa, človek, ki si je izredno prizadeval za spodkopavanje nacionalne varnosti in za to, da se ta velika daritev Ameriki zamakne ali sploh ne zgradi, poskuša preprečiti prihodnjim predsednikom in svetovnim voditeljem, da bi imeli varno in zaščiteno veliko srečevališče ali dvorano z bombnimi zaklonišči," je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Odredba je bila izdana pet dni potem, ko je prizivno sodišče Leonu naložilo, naj pojasni svojo prejšnjo odredbo z dne 31. marca, s katero je Trumpovi vladi prepovedal kakršno koli ukrepanje v zvezi z gradnjo načrtovane dvorane v vrednosti 400 milijonov dolarjev na lokaciji nekdanjega vzhodnega krila Bele hiše, ki ga je dal Trump podreti.

Sodišče je Leonu izrecno naročilo, naj ponovno preuči morebitne posledice za nacionalno varnost, ki bi jih imela preprečitev gradnje. Leon je v četrtkovem mnenju dejal, da je resno obravnaval sklicevanje vlade na nacionalno varnost in varnost predsednika.

"Vendar pa nacionalna varnost ni bianko menica za nadaljevanje sicer nezakonite dejavnosti in pozne trditve, da je nadzemna dvorana neločljivo povezana z vrsto varnostnih elementov," je dejal sodnik, ki vztraja pri prepovedi gradnje dvorane.

Tožbo proti dvorani je vložil Nacionalni sklad za ohranitev zgodovinske dediščine in Leon je 31. marca sklenil, da noben zakon Trumpu niti približno ne daje pooblastila za gradnjo takšnega objekta v Beli hiši brez odobritve kongresa.

"Predsednik ZDA je skrbnik Bele hiše za prihodnje generacije predsedniških družin. Ni pa njen lastnik," je marca sklenil Leon.

plesna dvorana trump gradbena dela bela hiša podzemna dela

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zmaga Ukrajini
17. 04. 2026 11.10
Škoda, ker ga niso uspeli ustaviti že prej, ... preden je podrl vzhodno krilo. Ta pacient tudi fizično uničuje Ameriko, ne zgolj v mednarodnopravnem smislu.
JP2022
17. 04. 2026 11.01
o ne kaka škoda. ma zakaj je to sodnik prepovedal
GLAVAČ
17. 04. 2026 10.57
Koliko škode.je ta starček.povzročil celemu svetu
Slovenska pomlad
17. 04. 2026 10.47
To je bil tudi namen,on in njegova družina bo potrebovala bunker,ko bo tudi najbolj ubrusanim MAGA jasno zakaj se gre.
abmam
17. 04. 2026 10.44
Isus Kristus Trumpus.
