Številni voditelji že čestitali Trumpu, med drugim tudi Pirc Musarjeva

Trumpu je med drugim že čestital ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in izrazil upanje za "močno dvostransko podporo Ukrajini in ZDA". "Čestitke Donaldu Trumpu na njegovi impresivni volilni zmagi," je zapisal na X. Izrazil je upanje, da bo Trumpova izvolitev pripomogla k dosegi pravičnega miru v Ukrajini. Zelenski je izrazil upanje, da bo Trumpova izvolitev pripomogla k dosegi pravičnega miru v Ukrajini.

Spomnil je na svoje septembrsko srečanje s Trumpom ter dodal, da ceni Trumpovo načelo "doseči mir skozi moč". "Prav to je načelo, ki lahko v praksi približa mir Ukrajini. Upam, da ga bomo skupaj udejanjili," je zapisal. Zelenski je izrazil še željo, da bi Trumpu osebno čestital ob zmagi, ob tem pa bi govorila tudi o krepitvi partnerstva med Ukrajino in ZDA. Trump je v kampanji pred volitvami napovedoval, da bo nemudoma končal vojno v Ukrajini, pri čemer ni povedal, kako bi to storil.

Nekdanji ruski predsednik Dmitry Medvedev je dejal, da bi zmaga Trumpa najbrž pomenila slabe novice za Ukrajino, a je dodal, da ni jasno, kako globoko bi zarezal v financiranje vojne. "Trump ima eno uporabno lastnost za nas: v svoji srži je poslovnež in na smrt ne mara zapravljati denarja za različne privržence in neumne zaveznike, za slabe dobrodelne projekte in požrešne mednarodne organizacije," je zapisal na svojem računu na Telegramu. Dodal je, da so ukrajinske oblasti v kategoriji ljudi, na katere Trump gotovo ne bo želel zapravljati preveč denarja. "Vprašanje je, koliko bo Trump prisiljen, da da za vojno. On je trmast, toda sistem je močnejši," je zapisal Medvedev.

Trumpu je čestital tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu. Trumpovo zmago na predsedniških volitvah v ZDA je označil za "največji povratek v zgodovini". V njej vidi tudi dobre obete za zavezništvo med Izraelom in ZDA. "Vaša zgodovinska vrnitev v Belo hišo ponuja nov začetek za Ameriko in močno ponovno zavezo velikemu zavezništvu med Izraelom in Ameriko. To je velika zmaga," je v izjavi, ki jo je posredoval njegov kabinet, sporočil Netanjahu.

ZDA sicer veljajo za najtesnejšo zaveznico Izraela, ki mu nudijo podporo tudi ob trenutni ofenzivi, ki jo proti gibanjema Hamas in Hezbolah vodi v Gazi in Libanonu. Obenem je vlada v Washingtonu ves čas pozivala izraelsko k dogovoru o prekinitvi ognja in zmanjšanju civilnih žrtev. Trump je sicer doslej glede Izraela bolj ali manj molčal. Ko je julija na Floridi sprejel izraelskega premierja Netanjahuja, mu je obljubil, da si bo v primeru zmage na predsedniških volitvah prizadeval za mir na Bližnjem vzhodu in odpravo antisemitizma na ameriških univerzah.

Trump in Netanjahu sta imela izjemno dobre odnose vse do ameriških predsedniških volitev leta 2020, ko je bil Netanjahu med prvim tujimi voditelji, ki so Trumpovemu tekmecu, demokratu Joeju Bidnu čestitali za zmago. Trump poraza nikoli ni priznal in je po Netanjahujevi čestitki Bidnu izjavil, da bi bilo bolje, če bi molčal.

Čestitkam se je še pred uradnimi izidi volitev pridružil tudi indijski premier Narendra Modi. "Medtem ko gradite na uspehih svojega prejšnjega mandata, se veselim obnovitve našega sodelovanja za nadaljnjo krepitev celovitega globalnega in strateškega partnerstva med Indijo in ZDA," je modil zapisal na družbenih omrežjih in izrazil upanje, da bosta s Trumpom skupaj delala za spodbujanje svetovnega miru, stabilnosti in blaginje.

Čestitke tudi iz Evrope

Za novo zmago je Trumpu med prvimi čestital madžarski premier Viktor Orban. "Največji povratek v ameriški politični zgodovini. Čestitke predsedniku Donaldu Trumpu za njegovo veliko zmago. Za svet zelo potrebna zmaga," je na omrežju X zapisal Orban, ki sicer že ves čas velja za Trumpovega podpornika.

Čestitke je Trumpu že namenil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Izrazil je pripravljenost na sodelovanje, in sicer s spoštovanjem in ambicijami. "Za več miru in blagostanja," je zapisal na omrežju X.