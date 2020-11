'Trumpu zdaj ostane samo še ustvarjanje teatra'

Pravni strokovnjaki za zdaj ocenjujejo, da tožbe, ki jih je Trumpova ekipa vložila v ključnih zveznih državah Pensilvanija, Michigan in Georgia, niso dovolj močne, da bi ustavile Bidnovo izvolitev.

Večinoma so z njimi zahtevali boljši dostop opazovalcev do štetja glasov. Trump namreč meni, da so se demokrati zatekli k prevari, potem ko je Bidnu na začetku štetja kazalo nekoliko slabše, in da bodo zato "nekje našli glasove", da bi Bidnu vendarle zagotovili zmago. V resnici gre bolj za to, da so Bidnovi volivci večinoma glasovali po pošti.

Pravni strokovnjaki ocenjujejo, da tudi Trumpov tabor ve, da neposrednega vpliva sodišče ne bo imelo. "Nekaj pravnih možnosti je, veliko pa ne. Bolj gre za to, da skuša Trump, ki je že mesece pred volitvami napovedoval volilne nepravilnosti, nad volitve vreči še zadnjo senco dvoma," je za Financial Review ocenil strokovnjak z univerze v Sydneyju Luke Mansillo.

"Njegovi kampanji zdaj preostane samo še ustvarjanje teatra, in za to gre," je še dodal.

Justin Levitt, ustavni pravnik iz Loyola Law School v Los Angelesu, pa meni, da je bilo jasno, da se bo nekaj takšnega zgodilo, da pa to še ne pomeni, da bodo Trumpove tožbe uspešne, čeprav bo šel vse do vrha ameriškega sodnega sistema. "Tožba brez dokazov je kot tvit, le da morate plačati takso," je ocenil.