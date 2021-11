Sestri spregovorili prvič po pobegu iz grozljivega ujetništva staršev: 'Edini opis je pekel'

Pred štirimi leti je svet pretresla grozljiva družinska zgodba iz Kalifornije. 17-letnici je takrat uspelo pobegniti iz ujetništva staršev in policiji je prijavila, da so njeni bratje in sestre doma priklenjeni z verigami, umazani in lačni. Zdaj 21-letna Jordan Turpin je s podporo svoje sestre prvič spregovorila o tem, kakšno moro je preživljalo 13 otrok, ujetih v pekel, ki so ga ustvarili njihovi starši.

Zdaj 21-letna Jordan Turpin, ki je junaško pobegnila iz hiše groze, pripoveduje o peklu, ki so ga preživljali skupaj s svojimi 12 sorejenci. Ameriški mediji so objavili doslej neobjavljen posnetek njenega pobega. Preden ji je uspelo v poskusu, da bi rešila svojih 12 bratov in sester pobegniti na svobodo, je bila zlorabljena in podhranjena 17-letnica le nekajkrat v življenju na prostem.

icon-expand Po odkritju otrok v ujetništvu FOTO: AP

"Edina beseda, ki je ustrezna, je pekel," je opisala življenje v ujetništvu. Spregovorila je o fizičnih zlorabah, dolgoletnem pomanjkanju hrane, ustrezne higiene, izobraževanja in zdravstvene oskrbe. Skupaj s svojo 33-letno sestro Jennifer je za ABC prvič spregovorila o grozljivem zlorabljanju, ki so ga bili deležni. "Nisem imela pojma, v katero smer naj grem. Bila sem izjemno prestrašena," je opisala trenutke pobega. "Poskusila sem poklicati 113, a nisem mogla pritiskati na tipke telefona, saj sem se tako tresla," opisuje Jordan. Sčasoma se ji je uspelo umiriti, da je lahko s pomočjo mobilnega telefona, za katerega starša nista vedela, da ga ima, poklicala pomoč.

Preiskovalcem je povedala, da so jo starši zadrževali v sobi, kjer sta bili več mesecev priklenjeni dve mlajši sestrici. Povedala je, da z brati in sestrami živi v umazaniji in se sedem mesecev ni okopala. Starši naj bi jih šolali od doma, a to seveda ni bilo res.

Starša zdaj 21-letne Jordan sta v zaporu. "To je bila moja edina priložnost. Ampak tolikokrat smo se vsi izmed nas že približali smrti. Če bi se mi kaj zgodilo, bi vsaj umrla med poskušanjem, da rešim sebe, svoje brate in sestre." Več let sta mučitelja svojim otrokom le redko dovolila, da zapustijo dom. Družina je najprej živela v Teksasu, potem v Kaliforniji. Otroci so jedli le enkrat na dan, hrana je bila enolična; večinoma so dobili sendviče z arašidovim maslom ali pa zamrznjeno hitro hrano in čips. Otroci so bili tako podhranjeni, da je roka 11-letnega otroka takšna kot rokica štiri in pol-mesečnega otroka, so razkrili preiskovalci. "Nismo smeli niti vstati. Ves čas naj bi sedeli," je dodala Jennifer. "Večino časa noči smo prebedeli in nato spali podnevi."

Načrtovanje pobega in strah, da ji ne bodo verjeli Kot je povedala Jordan, ji je leta 2016 uspelo priti do telefona svojih staršev in odkrila je povsem nov svet, med drugim je, kot je povedala, odkrila posnetke Justina Bieberja in družbena omrežja. Ko je to ugotovila njena mama, jo je za kazen davila. Po tem incidentu so Jordan in njene sestre začele načrtovati svoj pobeg. Kot je razkrila, se je bala, da ji oblasti, če ji le uspe pobegniti, ne bodo verjele. "Bila sem prestrašena, da me bosta ujela, če bom poklicala policijo ali poskusila pobegniti. Vedela sem, da bom umrla, če me ujameta. A, ko sem videla, kako moji bratje in sestre trpijo, sem vedela, da moram to narediti."

icon-expand David in Louise Turpin FOTO: AP