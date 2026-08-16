Trupla planincev na poti v BiH, v torek jih bodo pokopali

Letalo, s katerim so trupla tragično preminulih planincev prepeljali iz Rusije, je predvidoma sinoči pristalo v Beogradu. Danes so jih nato po kopnem prepeljali v Zenico.

S tem se bodo začele priprave na pogrebne slovesnosti, ki bodo potekale v torek v Zenici, od koder so preminuli planinci. Na območju občine so torek razglasili za dan žalovanja, zastave bodo spustili na pol droga, vsi zabavni dogodki v mestu pa so odpovedani.