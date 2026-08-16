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Trupla planincev na poti v BiH, v torek jih bodo pokopali

Sarajevo, 16. 08. 2026 12.23 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
K.H.
Alpinistična odprava na Elbrus

Posmrtni ostanki petih planincev iz Bosne in Hercegovine, ki so konec julija umrli med vzponom na rusko goro Elbrus, so na poti v domovino. Spominska slovesnost s pogrebom bo potekala v torek v Zenici.

Letalo, s katerim so trupla tragično preminulih planincev prepeljali iz Rusije, je predvidoma sinoči pristalo v Beogradu. Danes so jih nato po kopnem prepeljali v Zenico. 

S tem se bodo začele priprave na pogrebne slovesnosti, ki bodo potekale v torek v Zenici, od koder so preminuli planinci. Na območju občine so torek razglasili za dan žalovanja, zastave bodo spustili na pol droga, vsi zabavni dogodki v mestu pa so odpovedani. 

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Sedemčlanska ekspedicija je v Rusiji nameravala osvojiti najvišji evropski vrh Elbrus. Med odpravo na 5642 metrov visoko goro je konec julija umrlo pet alpinistov, dva sta odpravo preživela. Šlo je za izkušene alpiniste, člane Gorske reševalne službe Zenica in lokalnega planinskega društva. 

Tragedija je globoko pretresla Zenico in tudi celotno Bosno in Hercegovino. 

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16. 08. 2026 14.14
Kaj pa Macika? So jo pripeljali domov?
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+1
1 0
bossanoga
16. 08. 2026 13.49
Gora ni nora, tist je nor, ki gre gor.
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+1
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