Trupla razpadala, svojci dobivali lažen pepel: pogrebnikom 860 milijonov kazni

Ameriški pogrebni zavod, v katerem so odkrili 190 razpadajočih trupel, mora družinam pokojnih plačati 950 milijonov dolarjev (dobrih 860 milijonov evrov) denarne kazni. A žalujoče družine, ki so po kremaciji namesto posmrtnih ostankov pokojnih prejeli le navaden pepel, tega denarja najverjetneje ne bodo nikoli prejeli. Zakonca, ki sta upravljala s podjetjem, sta namreč v resnih finančnih težavah.

Pogrebni zavod Return to Nature (op. p. Vrnitev k naravi) v mestu Penrose v Koloradu je po poročanju BBC žalujočim svojcem namesto posmrtnih ostankov pokojnega po kremaciji vrnil čisto navaden pepel. A kako so slednje sploh ugotovili? No, do preiskave je prišlo po tem, ko so v začetku oktobra lani zaradi pritožb nad neprijetnim vonjem. Naposled so v podjetju odkrili kar 190 trupel v različnem stadiju razkroja.

Pogrebni dom v Koloradu

Sodnik je zaradi tega lastnikom pogrebnega zavoda naložil visoko denarno kazen. Družinam bi morali plačati skoraj milijardo dolarjev kazni (dobrih 860 milijonov evrov), vendar pa je malo verjetno, da bo denar naposled tudi izplačan. Lastnika podjetja Jon in Carie Hallford sta namreč v resnih finančnih težavah. "Nikoli ne bom dobila niti centa od njiju. To je še dodatno frustrirajoče," je za AP News povedala Crystina Page, ki je leta 2019 najela pogrebno podjetje za kremacijo posmrtnih ostankov svojega sina. Da ji pogrebca nista vrnila sinovega pepela, je ugotovila šele po štirih letih, ko so na pogrebnem zavodu identificirali njegovo truplo. Nihče od lastnikov se med sojenjem ni pojavil na sodišču, čeprav je bil moški v tem času v priporu, njegova žena pa je po plačilu varščine čakala na svobodi. Pagova je slednje občutila kot dodatno klofuto, poroča britanski medij. Odvetnik žrtev Andrew Swan je povedal, da je bil finančni položaj para sicer znan že od samega začetka, a da so njegove stranke kljub temu želele odgovore. "Želel bi si, da bi sodelovala. Pa četudi zgolj zato, da bi ju postavil na prostor za priče ter ju pod zaprisego vprašal, zakaj sta to storila in zakaj sta to storila več kot stokrat," je dejal.

Svojci pokojnih, ki so bili oškodovani v pogrebnem zavodu.