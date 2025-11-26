Svetli način
Tujina

Trupla svojih otrok je skrila v kovčka, obsojena na dosmrtni zapor

Auckland, 26. 11. 2025 10.39 | Posodobljeno pred 26 minutami

Na Novi Zelandiji so na dosmrtni zapor obsodili žensko, ki je na okruten način umorila svoja otroka. Otroka, stara šest in osem let, je leta 2018 pokončala s pomočjo antidepresivov. Njuna trupla so pred več kot tremi leti našli v kovčkih v zapuščenem skladiščnem prostoru.

Hakyung Lee
Hakyung Lee FOTO: AP

Trupla njenih dveh otrok so odkrili v skladiščnem prostoru v Aucklandu, ko so novi lastniki urejali njegovo vsebino, potem ko so prostor kupili na spletni dražbi avgusta 2022. Hakyung Lee se je namreč soočala s finančnimi težavami in je prenehala plačevati najemnino za prostor. Kmalu po umorih je 45-letna ženska pobegnila v Južno Korejo, od koder tudi prihaja, a so jo konec leta 2022 izročili Novi Zelandiji, poroča Sky News.

Po smrti moža je 'znorela'

Njeni odvetniki trdijo, da so se umori zgodili, potem ko je po smrti moža leta 2017 "znorela". Trdijo, da je dosmrtna kazen glede na njene težave z duševnim zdravjem nepravična. Toda tožilci so dejali, da ni dokazov, da je imela v času umorov samomorilne misli.

Sodnik je zavrnil pozive k milejši kazni, vendar je odobril obvezno zdravljenje v varovani psihiatrični ustanovi pod pogojem, da se bo Leejeva vrnila v zapor, ko bo ocenjena kot duševno sposobna. Dosmrtno zaporno kazen mora prestati najmanj 17 let brez pogojnega odpusta. Njena otroka bi bila danes stara 16 in 13 let.

