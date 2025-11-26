Trupla svojih otrok je skrila v kovčka, obsojena na dosmrtni zapor

Trupla njenih dveh otrok so odkrili v skladiščnem prostoru v Aucklandu, ko so novi lastniki urejali njegovo vsebino, potem ko so prostor kupili na spletni dražbi avgusta 2022. Hakyung Lee se je namreč soočala s finančnimi težavami in je prenehala plačevati najemnino za prostor. Kmalu po umorih je 45-letna ženska pobegnila v Južno Korejo, od koder tudi prihaja, a so jo konec leta 2022 izročili Novi Zelandiji, poroča Sky News .

Njeni odvetniki trdijo, da so se umori zgodili, potem ko je po smrti moža leta 2017 "znorela". Trdijo, da je dosmrtna kazen glede na njene težave z duševnim zdravjem nepravična. Toda tožilci so dejali, da ni dokazov, da je imela v času umorov samomorilne misli.

Sodnik je zavrnil pozive k milejši kazni, vendar je odobril obvezno zdravljenje v varovani psihiatrični ustanovi pod pogojem, da se bo Leejeva vrnila v zapor, ko bo ocenjena kot duševno sposobna. Dosmrtno zaporno kazen mora prestati najmanj 17 let brez pogojnega odpusta. Njena otroka bi bila danes stara 16 in 13 let.