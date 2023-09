Trupla žrtev poplav naplavilo na 100 kilometrov oddaljene plaže

Generalna sekretarka libijske humanitarne organizacije Rdeči polmesec Marie el-Drese je za AP pojasnila, da v mestu Derna še vedno pogrešajo 10.100 ljudi. Do zdaj so našteli že 11.300 žrtev. Neurje Daniel je drugod po državi zahtevalo še 170 življenj.

Nenavadno močna sredozemska nevihta se je v nedeljo znesla nad vzhodno Libijo, najhuje pa je prizadela ravno Derno. Ko je neurje zajelo mesto, so prebivalci zaslišali glasne eksplozije, zrušila sta se namreč dva jezova zunaj mesta. Deroča voda je nato poplavila Derno, uničila tamkajšnje zgradbe in ljudi odnesla v morje.

Prebivalec mesta Tobruk Nasir Almnsori je za BBC povedal, da so trupla žrtev poplav našli v krajih, oddaljenih več kot 100 kilometrov od Derne. Vodja medijskega centra Rdečega polmeseca v Derni Salem al-Naas je pojasnil, da je to posledica močnih vetrov. "To smo videli na lastne oči. Do tega trenutka še vedno vlečemo trupla iz hiš in izpod ruševin," je dodal za BBC.

Večje število trupel, ki so še vedno pod podrtimi zgradbami, je vzbudilo tudi zaskrbljenost zaradi možnosti širjenja bolezni. Libijski notranji minister Emad al-Trabelsi je za televizijo Al-Hadath dejal, da zdravstvene oblasti v Derni preiskujejo nevarnosti za zdravje in bodo poročale, ali obstaja možnost morebitnega izbruha.