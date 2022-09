Trupli otrok v kovčkih: domnevna storilka v rokah policije

Nedavno smo poročali o tragičnem odkritju na Novi Zelandiji. Par je v skladiščni enoti namreč odkril kovčka s truploma otrok, starih med pet in deset let. Prva osumljenka je bila njuna sorodnica, v Južni Koreji rojena Novozelandka, ki je iz države odšla leta 2018. Kasneje so poročali, da naj bi šlo za mamo otrok.

Danes so 42-letno žensko, ki naj bi bila mati dveh umorjenih otrok, katerih posmrtne ostanke so našli v kovčkih, aretirali, poroča CNN. Novozelandska policija je v izjavi dejala, da je zahtevala nalog za prijetje ženske v skladu s pogodbo o izročitvi z Južno Korejo in da je zaprosila za njeno izročitev. Novozelandske oblasti so prav tako zahtevale, da se ji zavrne varščina, preden jo izročijo državi.