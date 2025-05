Trupli moškega in ženske s strelnimi ranami našli v bližini avtomobila

Trupli sta ležali v in ob avtomobilu s puljskimi registrskimi oznakami.

Na obeh truplih so opazili strelne rane, ki so po prvih ocenah policije nastale z neregistriranim strelnim orožjem. "Za obe trupli so odredili obdukcijo," je sporočila istrska policijska uprava.

Že v sredo so hrvaški mediji poročali, da naj bi bila po neuradnih informacijah ženska umorjena, moški pa naj bi si sodil sam.

Medtem se kriminalistična preiskava še nadaljuje, več informacij o samih okoliščinah in vzrokih bo znanih po zaključku policijskih aktivnosti.