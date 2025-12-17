Naslovnica
Umora staršev Roba in Michele obtožen sin Nick

Los Angeles, 17. 12. 2025 06.54 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
D. S. STA
Nick Reiner

Okrožno tožilstvo Los Angelesa je vložilo obtožnico zaradi naklepnega umora staršev proti 32-letnemu Nicku Reinerju, sinu slavnega igralca in režiserja Roba Reinerja in fotografinje Michele Singer Reiner. Trupli obeh so našli na njunem domu v Los Angelesu, sin pa naj bi ju ubil z nožem.

Novico o obtožnici je tožilec Nathan Hochman v torek sporočil na novinarski konferenci skupaj s poveljnikom mestne policije Jimom McDonnellom. "Izguba je več kot tragična in zavezujemo se, da bomo njunega morilca privedli pred sodišče," je dejal Hochman, ki ni znal povedati, ali bodo morda zahtevali smrtno kazen.

Poleg dveh obtožb za naklepni umor so tožilci dodali posebne okoliščine večkratnega umora in posebno obtožbo, da je obtoženec uporabil nevarno orožje - nož. Dodatki bi lahko pomenili višjo kazen, poroča televizija ABC. Motiv za umor je še vedno neznan.

Nick Reiner
Nick Reiner
FOTO: AP

Nick Reiner se ni upiral, ko so ga aretirali skoraj 30 kilometrov od kraja zločina. V torek bi moral pred sodišče, vendar je njegov odvetnik Alan Jackson povedal, da ga iz zdravstvenih razlogov niso pripeljali iz zapora, in uvodno zaslišanje so preložili na danes. Jackson je znan odvetnik, ki je med drugimi zastopal Harveyja Weinsteina na sojenju v Los Angelesu.

Nick Reiner je javno govoril o svojih težavah z odvisnostjo v najstniških letih, ko je večkrat tudi pobegnil od doma. Z očetom sta leta 2016 o tem in drugih težavah v odnosih med slavnim očetom in sinom odvisnikom od mamil posnela film Being Charlie, pri katerem je Nick Reiner sodeloval kot scenarist. Film ni bil avtobiografski, vendar je vseboval več elementov iz njunega življenja.

Rob Reiner in Michele Singer Reiner
Rob Reiner in Michele Singer Reiner
FOTO: AP

Rob Reiner je bil dolgo eden najplodnejših režiserjev v Hollywoodu, njegovo delo pa vključuje nekatere najbolj znane filme iz 80. in 90. let. Med drugim Ko Harry sreča Sally, pri snemanju katerega je Rob Reiner srečal bodočo soprogo, This is Spinal Tap, Princesa nevest in Zadnji dobri možje.

Rob Reiner je bil sin legendarnega komika Carla Reinerja, ki je umrl leta 2020 v starosti 98 let.

"Rob mi je bil zelo ljub. Bil je briljanten in prijazen, človek, ki je snemal filme vseh žanrov. Pogumno se je boril tudi za svoja politična prepričanja. Spremenil je pot mojega življenja. Michele je bila nadarjena fotografinja," je sporočila igralka Kathy Bates, ki je osvojila oskarja kot zvezda Reinerjevega filma Misery iz leta 1990.

Nekdanji predsednik Bill Clinton je par opisal kot dobra, velikodušna človeka, ki sta vsakogar, ki ju je poznal, naredila boljše. "S Hillary sva globoko pretresena zaradi tragične smrti najinih prijateljev Roba in Michele Reiner. S svojim delom v filmu in televiziji sta navdihnila in razveselila milijone ljudi," je sporočil.

Umora sta pretresla ZDA, zato še posebej izstopajo komentarji predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki so deležni vsesplošnih kritik. Trump je najprej na družbenem omrežju Truth Social objavil mnenje, da sta bila Reiner in žena ubita, ker da sta zaradi njega postala neuravnovešena, po kritikah pa je pri izjavi vztrajal.

"Nisem bil njegov oboževalec. Kar zadeva Trumpa, je bil nor človek in slab za našo državo," je novinarjem o Reinerju povedal Trump.

"Smrt Roba in Michele Reiner je šokantna in tragična. Namesto da bi izrekel sožalje, pa Donald Trump zaradi njunih političnih pogledov odkrito proslavlja njuno smrt - točno tako, kot so se republikanci pritoževali po umoru Charlieja Kirka," je objavil demokratski kongresnik Seth Moulton.

Trumpov nekdanji vršilec dolžnosti šefa kabineta Mick Mulvaney je za medij The Hill dejal, da nikakor ne razume Trumpovega odziva. "V tej državi ni niti ene osebe, ki bi ga imela raje, ker je napadel Reinerja. Veliko jih ga bo imelo za manj vrednega. To vključuje njegove lastne volivce in to ni dobra popotnica za kongresne volitve," je dejal.

reiner režiserja nick reiner zda umor

