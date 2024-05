Trupli žensk, ki sta izginili v Oklahomi, našli v zamrzovalniku pod zemljo

27-letna Veronica Butler in 39-letna Jilian Kelley sta izginili 30. marca, ko sta se peljali iz Kansasa v Oklahomo na obisk k Veronicinima otrokoma, za katera je skrbela njuna babica, 54-letna Tifany Adams . Adamsova in Butlerjeva sta bili v hudem sporu glede skrbništva. Sodišče je materi dovolilo samo nadzorovane obiske otrok ob sobotah, Kelleyjeva pa je bila pooblaščena za nadzor obiskov.

Ženski sta med potjo izginili in stekla je obsežna iskalna akcija. Policisti so njun avto našli 418 kilometrov od mesta, kjer naj bi Butlerjeva pobrala sina in hčerko. V bližini avtomobila so našli njena očala, na cesti pa so bili sledovi krvi.

Zbiranje informacij je policijo 14. aprila pripeljalo na 14 kilometrov oddaljeno zemljišče na podeželju, ki ga je za pašo živine najel Tad Cullum, partner Tifany Adams.

Nedavno odpečateni sodni dokumenti po poročanju agencije AP razkrivajo, da sta bili trupli v zamrzovalniku, ki je bil zakopan v zemljo, na posestvu pa so našli tudi dele oblačil, lepilni trak in krvav nož, črni lepilni trak, električni kabel in paralizator s svetilko.

Zbrani dokazi kažejo na to, da sta bila umora načrtovana, saj je Tifany Adams na tem območju kupila predplačniške mobilne telefone in pet paralizatorjev. Na internetu je poizvedovala o stopnjah bolečine ob uporabi tega orožja.

Ugrabitve in umora obeh žensk ter sodelovanja pri zaroti so osumljeni 43-letni Cullum, 54-letna Adamsova, pa tudi zakonca Cole in Cora Twombly ter 31-letni Paul Grice.