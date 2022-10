Truplo 12-letne deklice ožigosano z nepojasnjenimi številkami

Po najdbi mrtve 12-letne deklice v kovčku so policisti v Parizu odkrili še, da so bile na njenem telesu nepojasnjene številke 1 in 0. Policisti so navedli, da številke niso bile napisane ali izrezane v dekličino telo, temveč so jih na njo ožigosali z napravo. Šolarko so našli zvezano in s prerezanim grlom ter stlačeno v kovček. Po obdukciji so določili, da je umrla zaradi zadušitve.

Deklico so našli le par ulic stran od doma, potem ko jo je njena mati prijavila kot pogrešano, ker se ni vrnila iz šole. Mamo je poklical dekličin oče, ki je tudi hišnik v stavbi, iz katere je izginila 12-letnica. Policija je sprožila preiskavo umora in sporočila, da je v kleti stavbe odkrila znake ugrabitve. Oče je potrdil, da je svojo hčerko videl v prisotnosti ženske v svojih dvajsetih letih na posnetkih varnostnih kamer. Deklica naj bi sicer v stavbo prispela, vendar ne tudi domov, v stanovanje. V kleti na Rue Manin so odkrili sledove nasilja, lepilni trak in škarje. Državno tožilstvo je potrdilo, da so bili v tretji kleti dekletove stavbe na Rue Manin odkriti sledovi boja, kjer so našli kletni selotejp in r ezalnik za škatle. Detektivi so pregledali varnostne posnetke, ki prikazujejo žensko zunaj stavbe, ki nosi kovček. Taisti kovček naj bi bil tudi tisti, v katerem je bila najdena deklica. Po poročanju francoskih medijev so štiri osebe v priporu, med njimi tudi ženska, ki je nosila kovček, in moški, ki je poklical policijo, potem ko je našel kovček. Slednji sicer v preiskavi ni obravnavan kot osumljenec. Njena mati je na svoji Facebook strani prosila za pomoč pri iskanju njune pogrešane hčerke, ki jo je opisala kot nasmejano svetlolaso dekle z lasmi do ramen.