Truplo ameriške turistke našli v kovčku sredi gozda, Irec priznal krivdo

Irec je skušal zločin kasneje prikriti, stanovanje je temeljito očistil, truplo Američanke je skril v omaro, nato pa kupil kovček in jo stlačil vanj. Najel je tudi avtomobil in se odpeljal do 150 kilometrov oddaljenega Blatnega jezera, kjer je truplo odvrgel v gozdu.

"Sodišče je odredilo enomesečni pripor. Osumljenec je namreč na Madžarskem bival začasno in nima nobenih vezi z državo, zato je zelo verjetno, da bi pobegnil in se skril pred oblastmi," je dejal predstavnik sodišča v Budimpešti Jozsef Szabo. 37-letnika so prepoznali po pregledu posnetkov nadzornih kamer v nočnem klubu. Policiste je nato do trupla odpeljal sam.

Odvetnik osumljenca Jozsef Pasztor medtem: "Obramba odločno vztraja, da je šlo za nesrečo, moj klient je na zaslišanju to tudi povedal. Več ne morem povedati, ker preiskava še poteka."

Irec je pred tem na spletu brskal, kako se znebiti trupla, ali je madžarska policija učinkovita, kakšni so postopki v primerih pogrešanih oseb, ali prašiči resnično jedo trupla in tudi ali so v okolici Blatnega jezera divje svinje.