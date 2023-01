Truplo duševne bolnice našli po treh letih, družina krivi socialne službe

Strašljiva zgodba prihaja iz Otoka. V enem od socialnih stanovanj so našli truplo 38-letnice, ki je tam neopaženo razpadalo več kot tri leta. Šlo je za hudo duševno bolno žensko, za katero bi morale po besedah družine skrbeti Angleška državna zdravstvena služba in socialne službe. Družina pokojne trdi, da so jo pristojni zanemarili in da bi jo ob izvajanju rednih rutinskih pregledov verjetno lahko rešili.

38-letna Laura Winham je imela shizofrenijo, zato je težko skrbela zase, po poročanju britanskih medijev pa se je, ker je zaradi halucinacij mislila, da ji želijo škodovati, odtujila tudi od družine. Policija in sorodniki so jo nato maja 2021 našli v "mumificiranem, skoraj okostnjaškem stanju" v njenem socialnem stanovanju v Wokingu v Surreyju. Družina zdaj trdi, da službe za socialno varstvo in oskrbo kljub jasnim znakom slabšanja njenega zdravja v mesecih in letih pred njeno smrtjo niso ukrepale in da so očitno zanemarile tudi izvajanje rutinskih pregledov, saj bi sicer njeno truplo odkrili prej kot v treh letih in pol. V času, ko je njeno truplo samevalo v stanovanju, tako očitno niso zares skušali preveriti, če je z njo vse v redu. "Vsi, ki so bili z Lauro v stiku in so imeli do nje dolžnost, so nanjo pozabili. Bila je zapuščena in prepuščena smrti," je dejala njena sestra Nicky Winham. "Zaradi pomanjkanja podpore njenemu duševnemu zdravju nihče ne bi smel tako trpeti kot Laura," je dodala in poudarila kako zelo jih je dogodek prizadel. "Svojo zgodbo delimo, ker ne želimo, da bi na ta način trpela še katera koli druga družina," je pripomnila.

icon-expand Britanska policija FOTO: Shutterstock

Družina zahteva, da se preveri, če so pristojne službe delovale ustrezno Družina je za medije spregovorila nekaj dni pred preiskovalnim zaslišanjem o smrti, ki bo sicer potekalo 30. januarja. Družina namreč zahteva, da se preuči, ali so različne službe za oskrbo in socialno varstvo delovale ustrezno in kako se je Laura lahko "izgubila v sistemu". Pojasnili so, da je bila Winhamova kljub telesni prizadetosti, težavam s srcem, gluhosti in težavam z duševnim zdravjem uspešna v šoli in da je tudi diplomirala na univerzi. Dokler se njeno duševno zdravje ni drastično poslabšalo, je bila tudi družabna in je imela prijatelje. Po letu 2006 je imela pogosto prisluhe, prav tako je imela veliko halucinacij. Po besedah družine je prav zato začela agresivno zavračati njihovo družbo, v naslednjih letih pa so se skoraj povsem odtujili. Umrla naj bi novembra 2017, le nekaj tednov po tem, ko so jo zaradi manjše težave obiskali policisti in socialno službo opozorili, da se zanemarja, da v stanovanju nima hrane in da se zdi, da se ne zaveda, da ima na voljo nego. Policija je socialno službo obvestila tudi, da ji telefon ne deluje, a jo je ta vseeno slušala priklicati. Nato so ji poslali seznam s podatki o tem, kje lahko dobi brezplačno hrano in pripisali kontaktne informacije podporne organizacije. Primer so po dveh tednih zaključili, brez da bi dejansko v živo preverili njeno počutje. Njena družina je prepričana, da so imele socialne službe vsaj dve priložnosti za posredovanje.

icon-expand Zdravstvo in socialno varstvo v Veliki Britaniji FOTO: Shutterstock