Truplo kita Timmyja bodo odvlekli na odprto morje: lahko eksplodira

Pozneje naj bi ga sicer odvlekli v pristaniško mesto Grenaa, kjer naj bi opravili obdukcijo, poročanje danskih medijev povzema Euronews .

Danska okoljska agencija je skupaj z obalno stražo zasnovala načrt, da poginulega Timmy spravijo na odprto morje. Delovati pa bodo morali z veliko mero previdnosti, da trupla, polnega plinov, ne bi prebodli.

Velik del plaže na otoku Anholt, kamor je zaneslo nesrečnega kita, je trenutno zaprt za javnost.

Medtem ko Timmyjeva zgodba znova žanje zanimanje javnosti, pa se pojavljajo tudi pomisleki, da imena zanj niso najbolje izbrali. Strokovnjak za kite Fabian Ritter namreč "s 95- do 100-odstotno gotovostjo" trdi, da gre za samico in ne za mladega samca, kot so menili sprva.

Spomnimo. Kit, ki so ga v nemških medijih poimenovali Timmy, je 23. marca nasedel na peščeni sipini na nemški obali Baltskega morja, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah. Po več neuspešnih poskusih reševanja so ga naposled namestili na baržo in ga 2. maja izpustili v Severno morje v ožini Skagerrak v bližini danskega kraja Skagen. Truplo poginulega kita so prvič opazili pretekli četrtek pred obalo danskega otoka Anholt v ožini Kattegat med Švedsko in Dansko.