Tujina

Truplo kita Timmyja bodo odvlekli na odprto morje: lahko eksplodira

Anholt, 21. 05. 2026 15.21 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
D.L.
Poginuli kit Timmy

Truplo kita grbavca Timmyja, ki je večkrat nasedel na obali Baltika, nato pa kljub številnim poskusom reševanja žalostno poginil, se nevarno napihuje in že kmalu bi lahko eksplodiralo. Na Danskem je zato stekla nujna akcija, da bi ga čim prej odstranili z obrežja otoka Anholt, kamor ga je zaneslo.

Danska okoljska agencija je skupaj z obalno stražo zasnovala načrt, da poginulega Timmy spravijo na odprto morje. Delovati pa bodo morali z veliko mero previdnosti, da trupla, polnega plinov, ne bi prebodli. 

Pozneje naj bi ga sicer odvlekli v pristaniško mesto Grenaa, kjer naj bi opravili obdukcijo, poročanje danskih medijev povzema Euronews.

Poginuli kit Timmy
Poginuli kit Timmy
FOTO: AP

Velik del plaže na otoku Anholt, kamor je zaneslo nesrečnega kita, je trenutno zaprt za javnost.

Medtem ko Timmyjeva zgodba znova žanje zanimanje javnosti, pa se pojavljajo tudi pomisleki, da imena zanj niso najbolje izbrali. Strokovnjak za kite Fabian Ritter namreč "s 95- do 100-odstotno gotovostjo" trdi, da gre za samico in ne za mladega samca, kot so menili sprva.

Spomnimo. Kit, ki so ga v nemških medijih poimenovali Timmy, je 23. marca nasedel na peščeni sipini na nemški obali Baltskega morja, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah. Po več neuspešnih poskusih reševanja so ga naposled namestili na baržo in ga 2. maja izpustili v Severno morje v ožini Skagerrak v bližini danskega kraja Skagen. Truplo poginulega kita so prvič opazili pretekli četrtek pred obalo danskega otoka Anholt v ožini Kattegat med Švedsko in Dansko.

kit timmy danska anholt kit Danska eksplozija okolje Anholt

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MajaZzz
21. 05. 2026 17.08
Čisto naravno
Odgovori
0 0
zurc
21. 05. 2026 16.59
bomba za 2 miljona dolarjev
Odgovori
+1
1 0
Ananas3456
21. 05. 2026 16.45
Kok mi enga dnarja stran zmecemo. Ko je pa treba za otroka zdravilo placat pa spet pri raji zbiramo..
Odgovori
+0
3 3
Anion6anion
21. 05. 2026 16.13
Kakšna pozornost. Povsem nesmiselno.
Odgovori
-1
5 6
msc1
21. 05. 2026 16.21
Ti si še veliko bolj nesmiselen...
Odgovori
+0
5 5
jovannni
21. 05. 2026 17.03
to si ti, kaj sem pa jaz?
Odgovori
-1
0 1
