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Truplo moškega v mrtvašnici ležalo kar 14 let

Toulouse, 15. 10. 2026 11.21 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Mrtvašnica

Francijo pretresa primer moškega, ki je umrl novembra 2012, njegovo truplo pa je nato kar 14 let ležalo v hladilnici v mrtvašnici. Ker je živel sam, se za pogreb ni javil nihče, občina, ki bi v takih primerih morala poskrbeti za pokop, pa trdi, da dokumentacije in zahtevka nikoli niso prejeli.

Zgodba sega v november 2012, ko so 58-letnega moškega našli mrtvega na njegovem domu. Gasilce je poklical njegov sosed, ki se mu je zdelo nenavadno, da moškega že več dni ni na spregled.

Truplo so nato prepeljali v bolnišnico v Toulousu, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Obdukcija je pokazala, da je moški umrl naravne smrti.

Nato se je zgodba zapletla. Tožilstvo je odobrilo, da se truplo vrne pokojnikovi družini. A moški je živel sam, bil je ločen in brez otrok. Za pokop bi torej morala poskrbeti občina, kjer po poročanju francoskih medijev, ki so zgodbo razkrili, zatrjujejo, da dokumentov za to niso nikoli prejeli in da so napačno domnevali, da se je družina pokojnika javila sama. Županja je bila prepričana, da so moškega pokopali.

Po zagotovilih občine trenutno iščejo morebitne ostale pokojnikove sorodnike. V primeru, da se nihče ne javi, bo občina prevzela stroške in organizacijo pogreba. 

Truplo so odkrili med preiskavo, ki so jo sprožili po grozljivih odkritjih. Septembra so v bolnišnični mrtvašnici v zabojniku za medicinske odpadke odkrili truplo novorojenčka in štirih plodov. Osumljenega zdravstvenega delavca so suspendirali.

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Francija mrtvašnica Toulouse

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